'Imamo vijesti za Zelenskog: Krima više nema': Trumpov savjetnik oštro o planovima za Ukrajinu

Bryan Lanza, viši savjetnik budućem predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu kazao je da će se nova administracija fokusirati na postizanje mira u Ukrajini, a ne teritorijalne cjelovitosti vraćanjem teritorija koje je okupirala Rusija. Namjera im je pitati predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za "realističnu viziju" mira, "a ako Zelenski kaže da nema primirja dok se Ukrajini ne vrati Krim, to će pokazati da nije ozbiljan" ustvrdio je republikanski strateg Lanza.

Rusija je anektirala Krimski poluotok 2014. godine, a osam godina kasnije pokrenula je invaziju na Ukrajinu i okupirala teritorije na istoku zemlje. Trump je više puta izjavio da mu je prioritet završiti rat koji, prema njemu, iscrpljuje američke resurse, no još nije otkrio kako to namjerava postići. Lanza, koji je bio Trumpov politički savjetnik još od predsjedničke kampanje 2016. godine, nije spomenuo istočnu Ukrajinu, no pripajanje Krima smatra "nerealnim" te je za BBC kazao da to "nije cilj SAD-a".

"Kada Zelenski kaže da će biti mira tek kada se vrati Krim, imamo vijesti za njega: Krima više nema, a ako je vaš prioritet vratiti Krim, da se američki vojnici bore za Krim, sami ste" poručio je. BBC napominje da SAD nikada nije poslao svoje vojnike u Ukrajinu, niti je Kijev to tražio od Washingtona. Lanza pak dodaje da ima "ogromno poštovanje" prema Ukrajincima, ali prioritet SAD-a je "zaustaviti ubijanje". Pozvao je Zelenskog da bude realan, ustvrdivši da je vrijeme za iskrene razgovore o miru, a ne pobjedi.

Pretpostavlja se da će Trump plan za mir u Ukrajini razrađivati s uskim krugom suradnika u uredu. Trump je nakon pobjede na predsjedničkim izborima telefonski razgovarao sa Zelenskim, a u pozivu je sudjelovao i Elon Musk. Izvor iz ureda ukrajinskog predsjednika otkrio je da je razgovor trajao oko pola sata te da je bio ugodan. Trump je za vrijeme kampanje više puta naglasio da bi rat Rusije i Ukrajine mogao zaustaviti u jednom danu.

