DORH provodi izvide protiv Željka Kolara zbog 'afere solari'

Državno odvjetništvo, prema neslužbenim informacijama, provodi izvide protiv SDP-ova župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara zbog mogućeg pogodovanja investitoru solarne elektrane u Zagorju. Kolar je u utorak navečer najavio da će izjavu Hini dati sutra ujutro, nakon što je Nova TV prva objavila kako im je potvrđeno da je župan pod izvidima zbog sumnje u pogodovanje investitoru u takozvanoj aferi solari. Riječ je o pet solarnih elektrana koje se planira izgraditi u Pregradi i Zaboku na zemljištu ukupne površine 610.000 četvornih metara, u posjedu oko 400 vlasnika, koje su investitori željeli izvlastiti.

Kolar je još krajem prošle godine odbacio optužbe da je skrivao nalaz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon što je ministar Branko Bačić u Saboru izjavio da su dozvole za solarne elektrane izdane protuzakonito. Pišući o spornim dozvolama portal 24 sata u utorak je objavio da se i u odgovoru koje je Ministarstvo gospodarstva županiji u povodu njihova upita poslao prije dva mjeseca navodi da je za izdavanje lokacijskih dozvola za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi potrebno energetsko odobrenje. Županija je, pak, ranije tvrdila da energetsko odobrenje nije potrebno i da su dozvole zakonite, a Kolar je najavio da će postupci izvlaštenja ostati obustavljeni dok se ne razriješe sva pravna pitanja.