Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESLUŽBENO SE DOZNAJE

DORH provodi izvide protiv Željka Kolara zbog 'afere solari'

Krapinske Toplice: Počeli radovi na izgradnji novog Centra za odgoj i obrazovanje
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
17.02.2026.
u 22:47

Kolar je još krajem prošle godine odbacio optužbe da je skrivao nalaz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon što je ministar Branko Bačić u Saboru izjavio da su dozvole za solarne elektrane izdane protuzakonito

Državno odvjetništvo, prema neslužbenim informacijama, provodi izvide protiv SDP-ova župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara zbog mogućeg pogodovanja investitoru solarne elektrane u Zagorju. Kolar je u utorak navečer najavio da će izjavu Hini dati sutra ujutro, nakon što je Nova TV prva objavila kako im je potvrđeno da je župan pod izvidima zbog sumnje u pogodovanje investitoru u takozvanoj aferi solari. Riječ je o pet solarnih elektrana koje se planira izgraditi u Pregradi i Zaboku na zemljištu ukupne površine 610.000 četvornih metara, u posjedu oko 400 vlasnika, koje su investitori željeli izvlastiti.

Kolar je još krajem prošle godine odbacio optužbe da je skrivao nalaz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon što je ministar Branko Bačić u Saboru izjavio da su dozvole za solarne elektrane izdane protuzakonito. Pišući o spornim dozvolama portal 24 sata u utorak je objavio da se i u odgovoru koje je Ministarstvo gospodarstva županiji u povodu njihova upita poslao prije dva mjeseca navodi da je za izdavanje lokacijskih dozvola za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi potrebno energetsko odobrenje. Županija je, pak, ranije tvrdila da energetsko odobrenje nije potrebno i da su dozvole zakonite, a Kolar je najavio da će postupci izvlaštenja ostati obustavljeni dok se ne razriješe sva pravna pitanja.

Ključne riječi
DORH krapinsko zagorska županija Željko Kolar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!