Kamo sreće da je izvjesni kineziolog Josip Dabro zauvijek ostao neki anonimni tip znan samo uskom krugu ljudi iz njegova "šora". Tada bi bila izbjegnuta politička i opća nacionalna sramota. Kako te sreće nismo pa je javnost, umjesto po sve nas dobrodošle beznačajne anonimnosti navedenog kineziologa, dovedena u situaciju da taj stanoviti Dabro u svojoj ruci drži onaj ključni jezičac prevage vlasti u državi, onda valja stvari ogoliti do kosti. I odmah jasno reći – u uređenom, civiliziranom, uljuđenom i naprednom društvu netko poput toga Dabre nikada ne bi mogao dosegnuti izvan svog "šora" i postati neka prepoznatljiva, još manje utjecajna i moćna figura, a kamoli zastupnik u parlamentu, pa čak i ministar te, da bude još grotesknije, i potpredsjednik Vlade. Netko tko kao dio, pa makar i sićušni dio političke vlasti drži sudbinu zemlje u svojim rukama.

Dovoljno je jedno pitanje da se navedeno potkrijepi. A pitanje glasi – što su građani, Sabor i Vlada dobili s tim Dabrom i što je taj Dabro dobio od Sabora, Vlade i građana? Ne zna čovjek od kuda mu je gore krenuti odgovarati. Ali, hajmo od početka.

Iako je ulaskom u Sabor, a onda i u Vladu, Dabro čak dvaput javno prisegnuo "svojom čašću" da će dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, a onda i ministra u Vladi, obnašati "savjesno, časno i odgovorno i da će se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovat će pravni poredak te će se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske", Dabro je u godinu i pol dana prekršio svako, ali baš svako slovo ove prisege. Kršio ih je riječima i djelima. Tako je u Sabor, kao najvišu i najvažniju instituciju u parlamentarnoj demokraciji, kao i u Vladu dok je bio njen član, što su tijela koja bi između ostaloga trebala dostojanstveno predstavljati nacionalni dignitet i integritet, svako malo istovarivao – najprizemniji primitivizam, raspojasano infantilnu fascinaciju oružjem svake vrste, laži u kojima su pravi meci odjednom postajali ćorci, posvemašnju nedoraslost u shvaćanju posljedica svojih djela, tragikomično i besramno muljanje o stjecanju svoje travničke magistarske diplome, bećarski ostrašćeno i u rimu pjevački sklepano ne navodno insinuiranje već notorno veličanje Ante Pavelića uz, za saborskog zastupnika, također nedostojno kafansko zabadanje eura u glazbala svirača, nakaradnu neupućenost u povijest i zemljopis svoje zemlje, drsku bahatost i aroganciju koja dodatno svjedoči svu njegovu ljudsku, karakternu, moralnu i još pokoju potkapacitiranost za bilo što se odnosi na javnu funkciju...

Sunovratio je Dabro institut saborskog zastupnika do samog dna. Uz njegovo ime ne veže se nijedna pametna, mudra, po građane korisna misao ili ideja izrečena u sabornici. Ništa. Nula. Njegovo bivanje saborskim zastupnikom građanima i Saboru nije donijelo ni mrvicu ičega spomena vrijednog. Jest, kad je uhvaćen u kršenju zakona zbog višestruke pucačine po poljima i iz auta, i to u društvu maloljetnika kojeg je očinski podučavao istom, onda se tek, u "spinovskoj" maniri, sjetio javno otkriti "toplu vodu" o kriminalu u Hrvatskim šumama. To se, kao, do tada nije znalo. Ali ni to mu nije pomoglo da nakratko ne završi u istražnom zatvoru iz kojeg je izašao uz izjavu da se osjeća "kao metak". Nema što, stil mu je postojano prizeman unatoč svim pribavljenim titulama koje gordo zvuče.

Dakle, građani i Sabor od dotičnog su zastupnika Dabre dobili samo necivilizirane, sramotne i uvredljive ispade kršenja zakona i svih ljudskih vrijednosti. Nije to sve. Postali su oni i taoci tog istog Dabre jer kad je zbog neobranjivog "pucačkog" skandala – više silom prilika nego voljom, razumom i samokritičnom skrušenošću – naprosto morao biti torpediran s mjesta potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, nije on nestao, nije u od stida u zemlju propao. Aaaaaa ne, vratio se u Sabor, otada gotovo da nije rekao ni nekoliko rečenica, vidi se da tamo svrati koji put, uglavnom u dane kada se glasa. Eh, u tom je "kvaka". Ta Dabrina ruka, ona ključna 76., znači – vlast. Zar smo dotle došli, zar nam svaki zakon i sve ono što bi trebalo ovo društvo činiti boljim, naprednijim i pametnijim ovisi o nekome za koga se opravdano možemo pitati je li u stanju shvatiti koje su mu dužnosti i obaveze?!

A što je Dabro, osim te glasačke moći proizašle iz stranačke vladajuće koalicije, još dobio od Sabora i građana? Mogućnost da ga se oslovljava s "uvaženi zastupniče". Zemljo, otvori se. Priliku da bez kraja i konca, i bez ikakvih političkih posljedica, lupeta što mu padne na pamet. Pa i to da će na "svom šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mu se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu" u kojem je "grobnica od zlata i u njoj leži vođa svih Hrvata". Ne shvaća taj Dabro da jednom kada postaneš saborski zastupnik (ili ministar, ili župan, ili gradonačelnik, ili načelnik..), onda si to svih 24 sata dnevno tijekom cijelog mandata (pa i nakon njega). I cijelo to vrijeme moraš voditi brigu o ugledu, dignitetu i dostojanstvu kako sebe osobno tako i institucije koju predstavljaš, jer tom funkcijom automatski predstavljaš i građane ove zemlje. Ili da to pojednostavimo i prispodobimo Dabrinim okvirima – i kad si u svom "šoru" ponašaj se zastupnički.

Ali, ima tu još nešto. Materijalno. Ma što god govorio, činio i pjevao, i ma kako se god svi mi snebivali i zgražali nad time, zastupnika Dabru mi građani svaki mjesec "nagradimo" zastupničkom plaćom od oko 3.900 eura. Idu usto vjerojatno i još neki dodaci i naknade za koješta pa se taj iznos i dodatno povećava. K tome, osam smo mjeseci Dabru plaćali i ministarskom plaćom koja je još izdašnija. I eto, ako ćemo na temelju svega do sada viđenoga ovako rezimirati – ostane li Dabro saborski zastupnik do kraja ovog mandata Sabora, odnosno pune četiri godine, a sve se čini da bi to moglo biti tako, pa tome pribrojimo i onih osam ministarskih mjeseci, ispada da će taj Josip Dabro, uključujući svaki njegov ispad, nas građane u samo jednom mandatu koštati više od 200 tisuća eura. Ili više od 1,5 milijuna nekadašnjih kuna. Zemljo, rastvori se.

Ne treba s onda čuditi što se odjednom na Dabrinoj lijevoj ruci (čudno da nije na desnoj), a onda i u imovinskoj kartici, pojavio brendirani luksuzni ručni sat sa srebrnim okvirom čija je cijena 5600 eura. Kada su ga novinari pitali zašto je odabrao baš taj model sata, Dabro je u svom stilu uzvratio: "Zato što je pilotski. Volim sve što je kvalitetno i dobro. Imam dobru plaću i za svoj novac mogu kupovati što god hoću." Nije to sve. Kad u svom "šoru" delirično ne urla u slavu ustaškom poglavniku, i kad ne puca uokolo svim i svačim, i kad u sabornici podložno odradi ono neophodno povremeno dizanje svoje prevažne ruke tijekom glasanja, onda se zastupnika Dabru "koji voli sve što je kvalitetno i dobro" s njegovom skupocjenom i bliještećom urom na ruci može vidjeti i u finim zagrebačkim restoranima. Nevjerojatno je to kako (politička) funkcija, moć koja uz to automatski ide i (nezasluženi) veliki novac (priprosta) čovjeka, u mnogo čemu pravu neznalicu, da se pristojno izrazimo, "uvjere" da je "netko i nešto". A pritom nikako da tom Dabri na pamet padne da nešto kvalitetno i dobro učini i za građane. Ili da se makar ispriča.

I ne treba se sad pitati što o takvom zastupniku Dabri iz redova vladajućih (ma kakva god to koalicijska sitnež bila) i svemu što on predstavlja i jest misle građani. To je jasno. I ne treba uzalud gubiti vrijeme na slušanje ridikuloznih i bizarnih "pokladničkih" opservacija i samog Dabre i njegovih stranačkih sudrugova iz Domovinskog pokreta koji ozbiljnu situaciju izazvanu najsvježijim skandaloznim ponašanjem jednog njihova zastupnika svode na pokladničku sprdnju. I ne treba, ma kako god se iznenada zapjenio, od Darija Hrebaka očekivati da će učiniti ono u što ni on sam ne vjeruje da je rekao. Točnije, da mu je u trenutku dekoncentracije naprosto izletjelo. Znate ono: "Sad je dosta!" Je, je, vidi se, baš mu je prekipjelo. Već tri dana u njemu ključa, ali nikako da konačno prelomi i izađe iz unosne vladajuće koalicije. I ne treba trošiti živce na toliko jadna i nemušta izmotavanja HDZ-ovih stranačkih liliputanaca – uključujući i vrlog, inače vještog i verbalno dobro potkovanog premijera – koji svi zajedno i pojedinačno uz sve moguće i nemoguće verbalne kalambure ne znaju što bi i kako bi sve to s Dabrom sveli u nešto probavljivo. Reče ministar Branko Bačić kako to s Dabrom šteti najprije samom Dabri, pa onda Domovinskom pokretu, pa zatim HDZ-u, pa i cijeloj vladajućoj koaliciji, ali ni on ni itko drugi nikako da se sjete spomenuti – građane, koliko to i kako šteti njima, građanima. A građani nisu zaslužili da ih se omalovažava, vrijeđa i ismijava. Građani ne žele biti taoci glasačke trgovine u kojoj sve bitno za njihov život ovisi o jednoj zastupničkoj ruci s luksuznim satom i kalašnjikovom i s pripadajućom joj glavom punom Ante Pavelića. Građanima takva, za sve presudna 76. ruka u najvišem zakonodavnom tijelu u zemlji – ne treba. Zna se kome jedino treba.