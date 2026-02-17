VIDEO Pogledajte trenutak kada je novinar iznenadio Trumpa pitanjem: Njegova reakcija postala viralna

Američki predsjednik Donald Trump opet je pod reflektorima javnosti. Naime, novinari su ga pitali je li prvoj dami Melaniji Trump poklonio cvijeće ili nešto posebno učinio za Valentinovo. Sve se dogodilo na letu Air Force One. Reporter ga je direktno upitao: 'Jeste li išta radili za Valentinovo s Melanijom? Jeste li joj dali cvijeće?'. Na izravno pitanje o romantičnim gestama, Trump je kratko odgovorio: 'Bolje da ne kažem. To je najteže pitanje!'. Čestitao je Melaniji na uspjehu filma i rekao da je ponosan na to koliko naporno radi, uključujući i njezine napore u Ukrajini te brzo prekinuo razgovor. Ova izjava brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a reakcije su podijeljene. Neki je vide kao tipično Trumpovsko šarmiranje i zaštitu privatnosti, drugi kao znak moguće napetosti u braku, javljaju mediji.

Prva dama provela je Valentinovo u humanitarnom radu. Sudjelovala je u ranom obilježavanju praznika s djecom i mladima u Children's Inn pri Nacionalnim institutima zdravlja (NIH) u Bethesdi, gdje su pravili cvjetne bukete, lampione i čestitke od papira. Melanija je tom prilikom priznala: 'Ne jedem puno slatkiša. Šećer nije baš zdrav za nas'.

Dan prije Valentinova pridružila se predsjedniku u posjetu vojnim bazama Fort Bragg i Pope Army Airfield u Sjevernoj Karolini, gdje je uputila nostalgičnu poruku američkim snagama diljem svijeta. Trumpovo izbjegavanje intimnih detalja samo je pojačalo znatiželju, posebno u vrijeme kada se Valentinovo masovno slavi u Americi cvijećem, čokoladom i romantičnim gestama. Iako je Trump pohvalio Melanijin javni rad i predvidio joj mjesto među najvećim prvim damama, njegov odgovor ostavio je dojam da privatni dio njihova života ostaje strogo zatvoren za javnost.