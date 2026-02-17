Hrvati zvali 112, oglasili se i hrvatski seizmolozi

Jak potres osjetio se u 17:30 u BiH. Epicentar je kid kod Livna, na dubini od 10 kilometara. EMSC procjenjuje da mu je jačina bila 4,4. Podrhtavanje su osjetili i na području Splita. Građani su nazivali 112, ali prema dosadašnjim informacijama, nema materijalne štete. "Županijski centri 112 Split i Šibenik zaprimili su oko 30 poziva građana o potresu, bez prijave šteta", objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite na X-u.

Oglasila se i Hrvatska seizmološka služba. "Danas, 17. veljače 2026. godine u 17 sati i 31 minutu Seizmološka služba zabilježila je prilično jak potres s epicentrom kod Livna (BiH). Magnituda potresa iznosila je 4.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V-VI stupnja EMS ljestvice. Na istom je području u 17 sati i 45 minuta zabilježen i slab potres magnitude 2.8 prema Richteru, a intenziteta u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice", objavili su.