FOTO Kaštelani na krnjevalu spalili likove Tita i Pavelića
Spaljivanjem krnje na kojem su simbolično prikazani Josip Broz Tito i Ante Pavelić završio je 213. Donjokaštelanski krnjeval.
Foto: Zvonimir Barisin
Tradicionalna maškarana povorka prošla je rivom sve do Kaštel Starog, gdje je pred velikim brojem posjetitelja pročitana presuda i zapaljen krnje.
Foto: Zvonimir Barisin
Uz domaće maškare, u povorci su sudjelovali i gosti iz drugih hrvatskih gradova te inozemstva, čime je nastavljena dugogodišnja međunarodna tradicija ovog karnevala.
Foto: Zvonimir Barisin
Spaljivanjem krnje simbolično je zaključeno ovogodišnje pokladno slavlje.
Foto: Zvonimir Barisin
Krnje simbolično predstavljaju sve ono negativno, teško ili staro što se želi "očistiti" iz zajednice, a na karnevalu se osobe koje krnje predstavljaju prema tradiciji "krive za sve nedaće u protekloj godini".
Foto: Zvonimir Barisin
Njihovo spaljivanje pred publikom služi i kao ritualno pomirenje i obnova zajedništva, a u mnogim gradovima i regijama povezuje se s humorom i satiričkim prikazima društvenih i političkih figura.
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
