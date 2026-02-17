Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

VIDEO Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a

VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 21:51

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'

Danas u vijestima Igora Bobića: Snimka Josipa Dabre na kojoj  pjeva o vođi zločinačke NDH bila je glavna tema sastanka vladajuće većine, ali bez HSLS-a. Sestrične nastradale u požaru u Africi čekaju da dođu na operaciju u KBC Zagreb. Dok čekaju pomažu im naše humanitarke i savjeti hrvatskih liječnika. Samo 850 vlasnika želi državi dati stanove u najam za pruštivo stanovanje...

Ključne riječi
Igor Bobić 240 sekundi 24sata

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!