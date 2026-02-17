VIDEO Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a

IZDAŠNO GA PLAĆAJU, A ON IH SRAMOTI I VRIJEĐA

Zastupnik Dabro puca, kliče Anti Paveliću, sprda se s građanima i sa Saborom, a bit će nagrađen s više od 200 tisuća eura

Građani ne žele biti taoci glasačke trgovine u kojoj sve bitno za njihov život ovisi o jednoj zastupničkoj ruci s luksuznim satom i kalašnjikovom i s pripadajućom joj glavom punom Ante Pavelića.