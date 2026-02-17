Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAFTNI KONZULTANT JASMINKO UMIĆEVIĆ:

'MOL ne može dovesti tanker u Omišalj bez potvrde JANAF-a'

Autor
Zoran Vitas
17.02.2026.
u 20:58

Plenković: Razgovarat ćemo sa stručnjacima iz EU i SAD-a i vidjeti kako da Hrvatska ispuni svoju ulogu regionalnog čvorišta, i to na dobrosusjedski i korektan način

Mađarska naftna i plinska tvrtka MOL Grupa najavila je početak dolaska tankera s ruskom naftom u Omišalj početkom ožujka. U jučerašnjoj izjavi za javnost također stoji kako je kompanija zatražila od mađarskog Ministarstva energetike da oslobodi strateške rezerve nafte jer su isporuke sirove nafte naftovodom Družba iz Rusije obustavljene od 27. siječnja. S tim datumom prestala je i isporuka nafte putem istog naftovoda i u Slovačku, navodi se dalje u tom priopćenju tvrtke. Opisuje se na koji bi se način ruska nafta transportirala u Mađarsku putem Jadranskog naftovoda.

Ključne riječi
Ante Šušnjar Slovačka Mađarska nafta Jasminko Umićević MOL JANAF

Komentara 3

Pogledaj Sve
K1
Kalimero_12
21:14 17.02.2026.

Dok je Orban, koji je toliko zla i uvreda učinio Hrvatskoj na čelu Mađarske Janaf ne smije pustiti naftu za Mađarsku.

DP
Dpejakovic2
21:18 17.02.2026.

MOL mjesečno zarađuje na razlici cijene 47 milijuna eura. Dok Mađari i Slovaci plaćaju skuplji bezin nego u susjednim državama.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
21:18 17.02.2026.

Mađari su već zbog svoje bahatosti zaslužili nekoliko po ušima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!