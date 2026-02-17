'MOL ne može dovesti tanker u Omišalj bez potvrde JANAF-a'

Mađarska naftna i plinska tvrtka MOL Grupa najavila je početak dolaska tankera s ruskom naftom u Omišalj početkom ožujka. U jučerašnjoj izjavi za javnost također stoji kako je kompanija zatražila od mađarskog Ministarstva energetike da oslobodi strateške rezerve nafte jer su isporuke sirove nafte naftovodom Družba iz Rusije obustavljene od 27. siječnja. S tim datumom prestala je i isporuka nafte putem istog naftovoda i u Slovačku, navodi se dalje u tom priopćenju tvrtke. Opisuje se na koji bi se način ruska nafta transportirala u Mađarsku putem Jadranskog naftovoda.
NEPREPOZNATLJIVO
Pogledajte kako izgledaju napušteni objekti Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, scene su sablasne
SMOZATAJNA I USPJEŠNA
FOTO Tko je kći Kolinde Grabar-Kitarović? Živi daleko od očiju javnosti, a pohađala je ovo prestižno sveučilište
OSVJEŽILA JE IZGLED
FOTO Lijepa voditeljica Dnevnika napravila značajnu promjenu imidža! Pogledajte kako sada izgleda
Nevjerojatno ukusno
Dok je Orban, koji je toliko zla i uvreda učinio Hrvatskoj na čelu Mađarske Janaf ne smije pustiti naftu za Mađarsku.