'MOL ne može dovesti tanker u Omišalj bez potvrde JANAF-a'

Mađarska naftna i plinska tvrtka MOL Grupa najavila je početak dolaska tankera s ruskom naftom u Omišalj početkom ožujka. U jučerašnjoj izjavi za javnost također stoji kako je kompanija zatražila od mađarskog Ministarstva energetike da oslobodi strateške rezerve nafte jer su isporuke sirove nafte naftovodom Družba iz Rusije obustavljene od 27. siječnja. S tim datumom prestala je i isporuka nafte putem istog naftovoda i u Slovačku, navodi se dalje u tom priopćenju tvrtke. Opisuje se na koji bi se način ruska nafta transportirala u Mađarsku putem Jadranskog naftovoda.