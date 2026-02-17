Hajdaš Dončić o kontroverzi Dabre: Radikalno desno krilo HDZ-a ne iznenađuje

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u intervjuu za RTL Danas s novinarkom Dajanom Šošić govorio je o aktualnim političkim kretanjima u Hrvatskoj. Tema razgovora obuhvatila je mogućnost povratka Zorana Milanovića Zoran Milanović u političku arenu, najavu velike ljevičarske koalicije, ali i kontroverze vezane uz ministra Josipa Dabra.

Hajdaš Dončić poručuje da HDZ svjesno stvara „buku“ kako bi skrenuo pozornost s ključnih problema, dok SDP nudi program temeljen na stručnoj i znanstvenoj osnovi. Komentirajući glasine o Milanovićevim tajnim planovima, Hajdaš Dončić je rekao: "Hrvatski medijski prostor prepun je buke i negativnih emocija. HDZ namjerno radi buku u medijskom prostoru. Tko lupa loncima i poklopcima? Onaj tko pokušava destabilizirati zagrebačku gradsku vlast, pjevuši Thompsona ili, u ovom slučaju, još nešto gore, pokušava zavaditi SDP i Možemo."

Na pitanje o tome dolaze li informacije iz SDP-a, odgovorio je: "Ne tvrdim ništa. Dakle, i pokušavaju spinat sa nekim različitim listama Zorana Milanovića." O svom eventualnom kontaktu s Milanovićem izjavio je: "Sve u svoje vrijeme ću odgovoriti, tako da malo držim još ove tenzije neizvijesne." Dodao je: "Ne, ništa ne želim ja. Ja zapravo želim samo reći da je hrvatski medijski prostor pun buke i halabuke i ima vrlo malo prostora za racionalnu i argumentiranu raspravu o pravim društvenim problemima koji su u Hrvatskoj."

Hajdaš Dončić naglašava da SDP ima vlastiti, detaljno razrađeni program: "Kažem da SDP ima svoj program koji smo prezentirali na našoj konvenciji, koji je stručan, koji je znanstven, koji je argumentiran i koji je pun činjenica. Dakle, mene jedino zanima kako taj program, koji je stvarno sveobuhvatan, koji govori o nekom novom hrvatskom razvojnom modelu, može doći do građana mirnom, racionalnom i argumentiranom raspravom. I nećemo nasjedati na buku, na lonce i poklopce koje pušta HDZ jer se boji koalicije SDP-a."

Na upit o mogućoj Milanovićevoj kandidaturi za premijera, Hajdaš Dončić istaknuo je: "Da je hrvatski medijski prostor pun buke i halabuke i da HDZ namjerno nabija lonce i poklopce." O vlastitim planovima za predstavljanje SDP-ovog programa izjavio je: "SDP ima svoj ekonomski program i SDP uskoro ide među ljude, iako smo cijelo vrijeme prisutni u javnosti, gdje ćemo prezentirati novu industrijsku politiku, gdje ćemo prezentirati skraćivanje radnog vremena, borbu protiv rada na određeno."

Potvrdio je i nadolazeću formalizaciju suradnje s Tomislavom Tomaševićem i Sandrom Benčić: "SDP ima svoj program i SDP ima svoj cilj i ono što vam mogu reći je da će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo." O vremenskom okviru i vlastitoj kandidaturi za premijera rekao je: "Bio sam jako precizan. Dakle, kada kolega Tomašević, kolegica Benčić i ja odlučimo, tada ćemo potpisati koaliciju. I podsjetit ću vas: nema izbora i listića da se glasa za premijera. Glasa se za SDP i Možemo kao najjaču koaliciju." Dodao je: "Uobičajeno je da je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno i kandidat za premijera. Mislim da o tome uopće ne trebamo razgovarati."

Komentirao je i spornu situaciju oko dočeka i Thompsona: "SDP ne želi biti u buci i halabuci. SDP želi argumentiranu, stručnu i znanstvenu raspravu o svim važnim temama koje muče Republiku Hrvatsku. Ideološki, SDP se ne treba dokazivati nikome. Ideološki, u našem identitetu je stranka demokratskih promjena, mi smo omogućili demokratske promjene u Hrvatskoj i mi smo definitivno na braniku antifašizma. Ja sada ne mislim o tome apsolutno nikome dokazivati. A ono što mene zanima jest argumentirana rasprava o društvenim problemima koji muče Hrvatsku. Zašto se raspao socijalni sustav? Zašto nije Plenković iskoristio vrijeme da promijeni ekonomski model Hrvatske?"

O suradnji sa strankama centra rekao je: "Ja ne bih otkrivao. Pa vidjeli ste koliko je bilo predsjednika političkih stranaka na našoj konvenciji. Bili su svi na koje SDP računa u nekom trenutku. A o taktici i strategiji ostavit ćemo to za kolege iz Možemo i za moje predsjedništvo SDP-a." Hajdaš Dončić komentirao je i izbore za predsjednika Vrhovnog suda i suce Ustavnog suda: "Plan je da ne sudjelujemo u buci koju stvara HDZ, dakle oni opet buče loncima i poklopcima, to ću još jednom naglasiti, i pokušavaju na taj način staviti u drugi plan neke bitne teme. Dakle, izbor sutkinje za predsjednicu Vrhovnog suda nema veze s izborom sudaca za Ustavni sud. To su dva odvojena procesa."

O načinu glasovanja istaknuo je: "SDP će predložiti tajno glasovanje, pa onda ako netko dobije većinu, taj će biti izabran u Ustavni sud. Dakle, mi ne kočimo nijedan proces. Mi smo otvoreni za glasanje. A s HDZ-om, toliko dugo dok ih vodi radikalni desničar zvan Andrej Plenković i toliko dugo dok krše Ustav, mi nećemo razgovarati."

Na kraju je komentirao i aktualnu situaciju vezanu uz ministra Dabra: "Što? Pa evo, da bude neka sporna situacija, njegov stranački šef je rekao da neće biti nikakvih sankcija. Da se malo našalim za kraj. Ja bih bio iskreno iznenađen da je, recimo, Dabro uhvaćen da ima godišnju pretplatu za Hrvatsko narodno kazalište. To bi me iskreno iznenadilo. A ovo radikalno desno krilo HDZ-a me definitivno nije iznenadilo. Dakle, radikalno desno krilo HDZ-a, zvan Domovinski pokret, uz radikalnog desničara zvanog Andreja Plenkovića. I to je, nažalost, Hrvatska. Samo ću još jednom napomenuti da je gospodin Dabro bio i potpredsjednik Vlade radikalnog desničara Andreja Plenkovića.”