Zelenski: Ako predamo Donbas, narod mi to nikada neće oprostiti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je u intervjuu za Axios objavljenom u utorak da mu građani Ukrajine "nikada ne bi oprostili" ako bi njegov pregovarački tim dopustio Rusiji da preuzme Donbas. "Ovo je dio naše zemlje, svi ovi građani, zastava, zemlja", rekao je Zelenski. Napomenuo je da ne razumije zašto bi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i dalje pozivao Ukrajinu da pristane na teritorijalne ustupke, a ne Rusiju. Predsjednik je izrazio nadu da je "to samo njegova taktika, a ne odluka". Ipak, dodao je da "poštuje" posrednike, Trumpovog zeta Jareda Kushnera i posebnog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa, koji ga javno ne pritišću da odustane od teritorija. Zelenskijevi komentari uslijedili su u trenutku kada su Ukrajina i Rusija trebale zaključiti najnoviji krug mirovnih pregovora, održanih u Ženevi uz posredovanje SAD-a.

Razgovori između ukrajinskih i ruskih dužnosnika u Ženevi bili su "vrlo napeti", rekao je novinarima izvor blizak ruskoj delegaciji. Anonimni izvor, u razgovoru s AFP-om, rekao je da će se, unatoč napetoj sjednici, trilateralni pregovori usmjereni na okončanje rata nastaviti u srijedu kako je planirano. "Bili su vrlo napeti. Trajali su šest sati. Sada su završeni", rekao je izvor o razgovorima. Razgovori iza zatvorenih vrata uslijedili su nakon dva ranija kruga u Abu Dhabiju. Iako je u posljednjem krugu dogovorena razmjena zatvorenika, okvir za širi mirovni sporazum prihvatljiv objema stranama ostaje neizvjestan, piše Kyiv Post.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ruski delegati u Švicarskoj planiraju riješiti "glavna pitanja" u vezi s "teritorijima i svime ostalim vezanim uz zahtjeve koje smo iznijeli". Ostatak moskovske delegacije uključuje više od desetak dužnosnika, uključujući zamjenika ministra vanjskih poslova Mihaila Galuzina i dužnosnike povezane s GRU-om. Kremlj želi da se ukrajinske trupe povuku iz otprilike 20% Donjecke regije koja je još uvijek pod kontrolom Kijeva. Kijev je to odbacio i inzistirao na čvrstim sigurnosnim jamstvima Zapada prije nego što pristane na bilo kakve mirovne prijedloge.

Međutim, europski i visoki američki dužnosnici prošli su tjedan za Politico rekli da je Washington jasno dao do znanja da neće finalizirati sigurnosna jamstva dok se ne postigne sveobuhvatni sporazum. U razgovoru za Washington Post, jedna osoba bliska pregovorima rekla je o Rusima: "Čini se kao da žele mir. Ali žele mir samo pod svojim uvjetima". "Svi govore koliko su pregovori produktivni, ali zapravo je sve stalo", dodali su. Vijest je stigla nakon što je Zelenski u utorak dao intervju za Axios, rekavši da bi svaki teritorijalni proboj zahtijevao sastanak licem u lice s Vladimirom Putinom. Rekao je i da je od svog tima zatražio da pokrene mogućnost budućeg sastanka na razini čelnika u Ženevi. Ipak, ukrajinski predsjednik rekao je da je skeptičan i savjetovao američkim pregovaračima je da ga ne prisiljavaju da predstavi viziju mira koju bi njegov narod vidio kao "neuspješnu priču".