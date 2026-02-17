Naši Portali
MIROVNI 'TAKOZVANI PREGOVORI'

Putin želi podčiniti Ukrajinu u Trumpovu pregovaračkom igrokazu

Autor
Denis Romac
17.02.2026.
u 23:02

Kremlj ne odustaje od promjene ukrajinske vlasti i instalacije proruske vlade u Kijevu te "demilitarizacije" Ukrajine

Dok se približava četvrta obljetnica rata u Ukrajini, danas je u Ženevi nakon dva kruga u Abu Dhabiju, uz posredovanje Trumpove diplomacije, započeo novi dvodnevni krug "takozvanih pregovora" o okončanju rata u Ukrajini, kako je trilateralne pregovore Trumpove administracije prije nekoliko dana tijekom razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji posve opravdano nazvala CNN-ova Christiane Amanpour.

Iako američka strana radi snažan pritisak na obje strane da se postigne dogovor prije četvrte godišnjice invazije, mali su izgledi da će nakon neuspjeha prva dva kruga pregovora u Abu Dhabiju sada u Ženevi odjednom doći do proboja, i to unatoč bizarnom optimizmu Donalda Trumpa koji je uoči pregovora izjavio da je riječ o "velikim razgovorima" i da će dogovor biti "lak", premda je čak i njegov državni tajnik Marco Rubio prije nekoliko dana priznao da SAD ne zna jesu li Rusi ozbiljni tvrdeći da se njihova spremnost na stvarne ustupke tek mora testirati.

Ženeva Zelenski Putin Trump rat invazija SAD Rusija Ukrajina

Komentara 4

Pogledaj Sve
PD
plavi-devet
23:40 17.02.2026.

Putler ce dobiti metak u celo i to ce biti kraj tog rata.

SI
Sivooki
23:14 17.02.2026.

Pa jasno. Sve dok ima Trumpa za saveznika, putler će pritiskati... Sve dok ne dobije po repu.

SE
Serđo23
23:13 17.02.2026.

Nikako da se odlučim za koga da navijam ?! I jedni I drugi su naši u ovoj nametnutoj tekmi !

