Putin želi podčiniti Ukrajinu u Trumpovu pregovaračkom igrokazu

Dok se približava četvrta obljetnica rata u Ukrajini, danas je u Ženevi nakon dva kruga u Abu Dhabiju, uz posredovanje Trumpove diplomacije, započeo novi dvodnevni krug "takozvanih pregovora" o okončanju rata u Ukrajini, kako je trilateralne pregovore Trumpove administracije prije nekoliko dana tijekom razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji posve opravdano nazvala CNN-ova Christiane Amanpour.



Iako američka strana radi snažan pritisak na obje strane da se postigne dogovor prije četvrte godišnjice invazije, mali su izgledi da će nakon neuspjeha prva dva kruga pregovora u Abu Dhabiju sada u Ženevi odjednom doći do proboja, i to unatoč bizarnom optimizmu Donalda Trumpa koji je uoči pregovora izjavio da je riječ o "velikim razgovorima" i da će dogovor biti "lak", premda je čak i njegov državni tajnik Marco Rubio prije nekoliko dana priznao da SAD ne zna jesu li Rusi ozbiljni tvrdeći da se njihova spremnost na stvarne ustupke tek mora testirati.