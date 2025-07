'Domaćih svinja gotovo i nemamo, riješite nas divljih – one su problem'

Situacija nije ni približno alarmantna kao u ovo vrijeme prije dvije godine, no resorni pušu i na hladno. Nakon što je afrička svinjska kuga (ASK) prvi put ove godine potvrđena u veljači u Nijemcima, na gospodarstvu s 97 svinja, ovih su dana, naime, zabilježena još tri slučaja na području Vukovarsko-srijemske županije, u općinama Gradište i Štitar te naselju Komletinci na području grada Otoka. U Komletincima je zasad eutanazirano 18 svinja, u Štitaru 94, a za Gradište, gdje su mjere u tijeku, još nema točnih podataka, doznajemo iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, iz kojega uzgajivače pozivaju na izniman oprez, odgovorno ponašanje i žurnu prijavu promjena u zdravlju životinja veterinarima, a u međuvremenu je izdano i rješenje o zonama ograničenja.

Virus stalno prisutan



Ljeto je razdoblje kad se virus najlakše i najbrže širi, pokazalo se to i krajem lipnja 2023. U Drenovcima i Gunji, nakon čega je, čemu je pridonijelo i 'crno tržište' svinja i zanemarivanje biosigurnosnih mjera, samo u narednih 20-ak dana ASK 'zaposjeo' više od stotinu farmi u nekoliko županija i usmrćeno je više od 6000 svinja. Do kraja godine epidemija se proširila na 1124 farme, gdje je uginulo, eutanazirano ili prisilno zaklano više od 140.000 svinja, što je svinjogojcima, a i ostalima u lancu, donijelo ogromne gospodarske štete kojih se posljedice osjećaju i danas, državi višemilijunska obeštećenja, a istočnoj Slavoniji i blokade cesta i traktorske prosvjede "za obranu hrvatskog sela". Srećom pa bolest, koja je u 2024. potvrđena u samo šest svinjogojskih objekata, a prenosi se i među divljim svinjama, nije opasna za ljude i druge životinje.

Iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane kažu da je populacija divljih svinja u kojoj cirkulira virus ASK glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području. ASK je u ovoj godini registriran i kod 19 divljih svinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, što je dokaz kontinuirane cirkulacije virusa u tom području i predstavlja trajnu prijetnju za sve uzgoje svinja, objašnjavaju. Dobromir Čović, predsjednik Udruge svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije, kaže da su upravo divlje svinje najveći problem. Talijani su zbog ASK-a dignuli i vojsku i čitavu jednu regiju "očistili" od divljih svinja jer im je prijetila opasnost od zabrane izvoza svinjetine u Japan, tvrdi on, dok se u nas o divljim svinjama ne vodi dovoljna briga, ne odstrjeljuju se u dovoljnoj mjeri i nema ni podataka koliko ih je unatoč naredbi o pojačanom odstrelu ubijeno, a glavni su izvor kontaminacije.

S obzirom na to da dio stanovništva radi u šumarijama te drvnoj industriji, cirkuliraju otamo i vozila i ljudi, a i granice s BiH i Srbijom su blizu – tko će se dnevno i tri puta presvlačiti, pita Čović, mada je, kako tvrdi, za jednu farmu na kojoj se sada pojavila zaraza siguran kako se sve radilo po PS-u. – Epidemije nema samo zato što u županiji i nemamo svinja. Od više od 1900 uzgajivača danas ih nije preostalo ni 500, proizvodnja je manja za 80% od nekadašnjih 120-130 tisuća, a i od onih koji su dobili dozvole da ponovno uzgajaju svinje njih 50% u to još nije krenulo – tvrdi Čović, optužujući mjerodavne da ne čine dovoljno. – Uzgajivači od resornog ministarstva dobivaju novac za depopulaciju, ograničeni su na pet do 50 svinja, a glavni izvor zaraze nije uklonjen. Lovišta su otvorena, šuma na kilometar od mjesta i svinje idu kamo hoće. Slično kaže i Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo HPK, no po njemu je epidemija stalno prisutna.

– U Vukovarsko-srijemskoj županiji u zadnjih 14 mjeseci, otkako je s pozicije ministrice poljoprivrede otišla Marija Vučković, nije se ništa napravilo. Krizni stožer se ne sastaje. Uredbe koje su donesene se ne provode, a novi ministar bježi od tog problema – tvrdi Golubović. – Ili će se sada sastati krizni stožer i stvarno se nešto poduzeti da se riješe divlje svinje, ili mi na to moramo pozvati javno preko medija i tražiti sastanak s ministrom obrane Anušićem i vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga i predsjednikom Zoranom Milanovićem kako bi se aktivirala vojska da izlov svinja u VS županiji riješi u potpunosti, a u ostatku države da ih svede na minimum. Vidite da su već i u gradovima, u Rijeci, Zagrebu..., za 20 dana možemo imati kugu i u Karlovačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Lici... Nitko za to ne mari. Ministar Vlajčić mora donijeti odluku i krenuti u rješavanje tog problema – upozorio je Golubović.

Oštećenima naknada



Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da se u zaraženim objektima u tri općine te svim epidemiološki povezanim objektima provode mjere koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprečavanje širenja ove izrazito opasne bolesti svinja, a uzgajivačima će se, kao i do sada, isplatiti nadoknada za usmrćene životinje. Naglašavaju potrebu dosljedne i stroge primjene propisanih mjera biosigurnosti u cjelokupnom proizvodnom procesu, što uključuje obavljanje svih dnevnih aktivnosti na objektima sa životinjama, premještanje životinja, unos hrane te ulazak vozila i ljudi u krug objekta, vođenje evidencija te korištenje opreme za poslove u stočarstvu. – Uz primjenu biosigurnosnih mjera, ključno je svakodnevno promatrati životinje te prepoznati odstupanja u proizvodnji i njihovu zdravlju, a potom svako odstupanje bez odgađanja prijaviti veterinaru – poručili su.