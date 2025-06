Investicijska prilika: Počela je javna ponuda dionica Žito Grupe

Počela je javna ponuda dionica Žito Grupe, vodeće poljoprivredno-prehrambene grupacije u Slavoniji. Riječ je o najvećem domaćem IPO-u kompanije u privatnom vlasništvu u hrvatskoj povijesti. Javna ponuda odvijat će se do 9. srpnja 2025. i uključuje do najviše 6.651.920 dionica, koje bi u dioničarskoj strukturi nakon IPO-a činile minimalno 25% (+1 dionicu) vlasničkog kapitala društva ŽITO d.d. („Izdavatelj“). Ponuđene dionice mogu se steći u rasponu cijene od 18,50 EUR do 22,00 EUR po jednoj Ponuđenoj dionici. Sukladno Rasponu cijene, javnom ponudom ciljaju se prikupiti sredstva od približno 118 – 141 milijun eura.

Pravo na sudjelovanje u ponudi imaju Radnici, Mali ulagatelji i Kvalificirani ulagatelji. Pojedinačni interes za stjecanje ponuđenih dionica u slučaju Radnika i Malih ulagatelja ne može biti manji od 300,00 EUR. U roku od 2 radna dana od isteka Razdoblja Ponude, Izdavatelj će utvrditi Konačnu cijenu, Konačnu količinu i Konačnu alokaciju u okviru Konačnih uvjeta koji će biti objavljeni internetskoj stranici Izdavatelja i Zagrebačke burze d.d. Po završetku javne ponude, za sve dionice Izdavatelja bit će zatraženo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Mali ulagatelji mogu podnijeti Upisnice za stjecanje Ponuđenih dionica u poslovnicama Zagrebačke banke, putem E-RIZNICE i u poslovnicama Erste banke ili putem George Internet bankarstva. Radnici to mogu učiniti u poslovnicama Zagrebačke banke ili putem E-RIZNICE.

Žito Grupa ima oko 1.200 zaposlenika i vodeća je poljoprivredno-prehrambena grupacija u Slavoniji i jedna od nacionalnih lidera u sektoru. Najveći je proizvođač jaja, lider u preradi uljarica i drugi najveći proizvođač svinja na domaćem tržištu. Kompanija upravlja s ukupno 17.800 ha obradivih površina, što je čini drugim najvećim obrađivačem poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, te vrši otkup uroda s dodatnih 60.000 ha koje obrađuje 3.000 kooperanata. U 2024. godini, Žito Grupa je ostvarila prihode od 335 milijuna EUR, uz rekordnu normaliziranu razinu EBITDA-e od 66,3 milijuna EUR. Grupa je u 2024. ostvarila EBITDA maržu od 19,8%. Uz Hrvatsku, trećina prihoda ostvarena je na inozemnim tržištima (Mađarska, Italija, Srbija, Slovačka, Kosovo, Njemačka, Austrija).

Realizacijom IPO-a prikupljena sredstva bi se koristila prvenstveno za projekte iz najavljenog investicijskog ciklusa te za potencijalne akvizicije. U iduće tri godine Žito Grupa planira 125 milijuna eura uložiti za investicije i akvizicije za potrebe organskog i anorganskog rasta. Investicije se namjeravaju rasporediti u sva četiri ključna proizvodna segmenta Žito Grupe: ratarstvo, stočarstvo, industriju te trgovinu i silose. Tijekom proteklih devet godina Žito Grupa je već realizirala više od 200 milijuna eura investicija, a s novim investicijama dodatno namjerava osnažiti svoju tržišnu poziciju i omogućiti daljnji održivi rast i razvoj.