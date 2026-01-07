Naši Portali
LEDENI UDAR

Dolazi veliko zahlađenje. Glavna preporuka: 'Ako baš morate van,...'

Zagreb: Snijeg zabijelio zapadni dio grada
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
07.01.2026.
u 21:17

"Starije osobe molimo da kontaktiraju najbliže ili službe kao što je Crveni križ", dodao je Kovačević.

Nakon obilnih oborina, Ličani se večeras suočavaju s naglim padom temperatura, osobito u Gospiću. Prema najnovijim informacijama, termometar je oko 19 sati pokazivao minus sedam stupnjeva Celzija, no mnogi stanovnici tvrde da osjete nešto blaže hladnoću, prenosi reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, koji je u Gospiću razgovarao s Josipom Kovačevićem iz Ravnateljstva civilne zaštite.

"Najava je velikog zahlađenja. Glavna preporuka svim građanima je da tko ne mora u vrijeme najhladnijeg dijela dana, ne izlazi van. Apeliramo posebno na starije osobe, srčane i plućne bolesnike. Onaj tko mora izaći, glavna preporuka je slojevita odjeća", upozorio je Kovačević te pozvao građane na solidarnost prema starijima prilikom nabave osnovnih potrepština, obavještava Dnevink.hr.

"Starije osobe molimo da kontaktiraju najbliže ili službe kao što je Crveni križ", dodao je. Većina cesta u Ličko-senjskoj županiji je prohodna, no izuzetak čine dionica DC-25 između Gospića i Karlobaga te Jadranska magistrala od Senja do Svete Marije Magdalene, gdje zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa vožnja predstavlja rizik.

Kovačević upozorava i vozače: "Najavljeni su veliki minusi, sva posipala gube svojstva tako da svim vozačima preporučamo da nikako ne kreću na put s ljetnim gumama. Ako automobil prokliže na autocesti je usporiti, maknuti papučicu s gasa i pokušati bez naglog kočenja usporiti automobil i zaustaviti ga."
