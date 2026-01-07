Naši Portali
ZIMA U PROMETU

Zimski udar u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Snijeg i ledena kiša paraliziraju ceste, 23 ekipe na terenu

Tijekom večeri u Dalmatinskoj zagori počeo je padati gusti snijeg
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
07.01.2026.
u 17:48

Snijeg, susnježica i ledena kiša u srijedu povremeno padaju na području dalmatinske zagore, a na terenu 23 ekipe s ralicama i kamionima za posipanje soli interveniraju i uklanjaju susnježicu i poledicu cesta, izvijestili su iz Županijskih cesta u Splitu.

"Snijeg pada na području Kamenskog i pokrio je zemlju nekoliko centimetara debljine, a susnježica pada na području Sinja, Muća i Imotskog," rekao je Hini voditelj zimske službe u Županijskom cestama Petar Vuletić. Dodao je da povremeno u nekim dijelovima dalmatinske zagore pada ledena kiša.

Problem su, kako je rekao, niske temperature te se snijeg susnježica i ledena kiša brzo zaleđuju na cestama što otežava vožnju, pa je potrebna zimska oprema.

"Danas su na cestama u Splitsko-dalmatinskoj županiji angažirane 23 ekipe koje ralicama i posipanjem soli iz kamiona sprečavaju stvaranje poledice na cestama," rekao je Vuletić te dodao kako se očekuje da bi se padaline u Splitsko-dalmatinskoj županiji mogle smanjiti ili prestati tijekom noći sa srijede na četvrtak.

Imamo rekordera! U ovom mjestu izmjereno je više od 60 cm snijega. Evo koliko ga je palo u Zagrebu i u drugim gradovima
Ključne riječi
poledica snijeg Splitsko-dalmatinska županija zima

