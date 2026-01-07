Snijeg zarobio ljude u busu i vlaku, spavali i po stolovima: 'Ostali smo satima odsječeni'

Zbog teških vremenskih uvjeta i snježne mećave, mnogi su putnici ostali zarobljeni na prometnicama i željezničkim kolosijecima, dok su lokalne vlasti i službe bile prisiljene organizirati improvizirani smještaj i čišćenje cesta.

Katarina Puljić, voditeljica skijaške grupe Udruge ljubitelja skijanja, rekla je za 24sata: „Zapeli smo. Čekamo kombije da dođu po nas. Vraćamo se sa skijanja.” Puljić je s grupom od 30 studenata zaglavila na odmorištu kraj restorana Macola. Skijali su u Austriji tijekom vikenda i prvih dana tjedna, a nakon povratka prema Dalmaciji naišli su na zatvorene prometnice.

„Do odmorišta kraj Macole smo još nekako došli. Onda smo tamo morali stati jer je apsolutno sve bilo zatvoreno. Čekali smo ujutro u devet sati najnovije vijesti. Međutim, promet za autobuse i dalje je bio zatvoren. Tad smo odlučili 'dignuti' svoju ekipu Dalmatinaca da dođu po nas jer osobnim vozilima možemo proći,” dodala je. Studenti su dio noći proveli u restoranu, uz napomenu: Ugostitelji su govorili: „Nemojte ih dirati, to su djeca, studenti. Pustite ih da spavaju”. U početku su svi bili veseli, ali umor je učinio svoje. Neki su spavali i na stolovima.

Slične teškoće imala je i druga skupina putnika. „Očajni smo i ljuti. Zaglavili smo i ne možemo dalje. Krenuli smo autobusom iz Zagreba za Zadar 6. siječnja oko 17 sati, a sad je 7. siječnja i 12 sati te smo još ovdje. Nitko nam ništa ne govori, spavali smo u autobusima bez grijanja jer soba nema,” kazala je jedna od putnica. Autobusima su putovali i stariji ljudi te obitelji s djecom. „Otprilike deset autobusa ovdje čeka, mnogo ih se vratilo. Nemamo deke, hladno nam je...”

Snijeg je stvorio kaos i u željezničkom prometu. Putnici iz Zagreba prema Splitu proveli su 12 sati zarobljeni u Kninu. „Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Čekamo zarobljeni u vlaku bez hrane i pića. Vani je sve zaleđeno i ništa ne radi, nitko ništa ne govori. U srijedu ujutro je došao nagibni vlak iz Splita, ali nisu nas htjeli prebaciti jer se jedva probio,” ispričala je čitateljica.

Tek nešto iza 8.30 sati vlak je krenuo prema Splitu, gdje je stigao oko 11 sati, nakon više od 21 sat putovanja. Hrvatske željeznice Putnički prijevoz (HŽPP) objasnile su: „U utorak u 20.59 sati u kolodvoru Knin zaustavljen je vlak 523 (Zagreb, Split) zbog razbijenog stakla na lokomotivi. Staklo je razbila grana u profilu pruge. Zbog nemogućnosti daljnje vožnje uslijed zatvaranja pruge između kolodvora Knin i Kosovo te nemogućnosti ispostavljanja zamjenskih autobusa, putnici vlaka 523 čekali su na otvaranje pruge. Putnicima su podijeljeni piće i hrana.”

Na cestama Velebita jedina prohodna veza bila je preko Zatona Obrovačkog do Gračaca, dopuštena samo za osobna vozila. U Gračacu su lokalni stanovnici već od jutra čistili snijeg, koji je samo tijekom noći dosegao visinu od pola metra. Sedam ralica i pet kopača radilo je po prioritetu, dok su policajci smještajem zbrinuli vozače i putnike iz šest automobila. Četrnaest ljudi, među kojima i djeca, privremeno je smješteno u policijskim prostorijama u Obrovcu i Benkovcu.

U Šibensko-kninskoj županiji situacija je bila slična. Prigradska naselja Knina ostala su bez električne energije, a najteže pogođena Strumica bez struje je od ponedjeljka. Ledena kiša oštetila je grane i stabla, zbog čega je došlo do prekida dalekovoda. Kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić izvijestio je da su stradala i stabla u centru grada, a građani su prijavili dvadesetak oštećenih automobila.

I u Zagrebu su snježne padaline stvorile probleme. Tenda kafića u Bogovićevoj ulici srušila se pod težinom snijega, a na tržnici Dolac radili su samo najuporniji prodavači. “U utorak navečer sam krenuo iz Dalmacije, autobus je kasnio tri sata. Sad nema nikoga, rijetki dolaze kupovati po ovakvom vremenu. Ujutro sam čistio snijeg, nije bilo noćne smjene, opći kaos je bio,” izjavio je Ivo Marić (54).

Iz Grada Zagreba poručuju da su sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile tijekom noći. “Ralice su do 6 sati prošle svih 2500 kilometara cesta i one su sve prohodne. Radnici ZET-a također su radili cijelu noć kako bi javni prijevoz funkcionirao. U posljednja 24 sata je na posipanje prometnica utrošeno oko 2500 tona soli i sipine,” rekli su iz Grada, podsjećajući građane da očiste nogostupe.

Snijeg i poledica znatno su povećali broj ozlijeđenih, što je posebno opteretilo Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. “Kroz hitni prijem Klinike samo u ponedjeljak i utorak zaprimljeno je 260 pacijenata, svi s ozljedama nastalim uslijed padova na zaleđenim površinama. Od tog broja, 30 pacijenata zadržano je na bolničkom liječenju, dok je 15 operirano. Pritisak na zdravstveni sustav nastavio se i u srijedu,” rekao je dr. Srećko Sabalić, predstojnik Klinike za traumatologiju.

Najčešće su ozljede ruku, nogu i kukova, kod starijih pacijenata dominiraju prijelomi kuka, dok mlađi najčešće zadobivaju prijelome gležnja, potkoljenice, lakta i ramena. Liječnici upozoravaju na oprez. “Molimo ljude da shvate koliko je ovo opasno stanje i da ne podcjenjuju rizik. Većina pacijenata bila je uvjerena da može sigurno prelaziti preko zaleđenih dijelova ceste. No lako je pasti,” upozorio je dr. Sabalić.