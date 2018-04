Dobio je ime Piko, od vlasnika ga spasili Velikogoričani i volonteri

Zbog psa koji je u velikogoričko sklonište u Jagodnom stigao u ranama, od kojih su neke već bile pune gnoja, a kojeg je vlasnik odveo kući uz prijetnje da će ga ubiti, prioritetno je, kako neslužbeno doznajemo, postupio i veterinarski inspektor.

I dok su svi očekivali da će inspektor zaštititi psa, to se nije dogodilo. Ostavio ga je u dvorištu u Velikoj Mlaki, u kojem ga je njegov vlasnik D. K. vezao lancem čim su stigli iz skloništa. Iste večeri ga je i tukao, svjedoci tvrde da to nije bilo prvi put. Saznanje da je pas ostao na milost i nemilost čovjeka koji se po svemu sudeći za njega nije previše brinuo, jer je teško zanemario njegovo zdravstveno stanje, digla je na noge Velikogoričanke koje se nisu mirile s odlukom inspektora. Uz potpis vlasnika da se psa odriče, odvele su ga iz dvorišta u kojem je živio i uz pomoć volontera pronašle mu privremeni smještaj. Dobio je i novo ime – Piko.

Foto: Privatni album

Smješten u sklonište

A sve je počelo kad je pas pronađen na cesti i smješten u sklonište.

– Već dulje vrijeme viđamo ga da noću sam hoda. Nekad bi prespavao u tuđim dvorištima, neki su ga i tjerali, gađali kamenjem. Vlasnika nikad nije bilo briga za njega, čuli smo da ga je često i tukao. Kad je drugu večer došao k nama, odlučili smo mu pomoći – ispričala nam je čitateljica (podaci u redakciji) nakon čijeg poziva je pas i završio u skloništu. No, već drugi dan požalila je zbog toga jer je vlasnik D. K. iz Velike Mlake, nakon što je obaviješten da mu je pas u skloništu, došao po njega. Zbog svega je napisala i prijavu veterinarskoj inspekciji i zatražila da se pas oduzme vlasniku koji se ne brine za njega. Što se zapravo dogodilo u skloništu posvjedočila nam je i jedna od volonterki (podaci u redakciji) koja se tamo slučajno zatekla, a koja je sve prijavila Ministarstvu poljoprivrede i policiji.

– Odmah mi je bilo čudno jer je u sklonište stigao s lancem. Bio je jako neljubazan i neugodan. Na upozorenje djelatnice skloništa da je pas loše odgovorio je da on to zna i dodao kako će mu tek sad biti teško jer je pobjegao. Na pitanje zašto ga se onda ne odrekne, kad se ionako ne brine o njemu, prijetio je da ga ostave na miru jer će inače psa ubiti i prijaviti da je nestao. Doveli su mu psa, jadnik je legao ispred njega, mahao je repićem, a oči su mu bile pune straha – ispričala nam je volonterka. Nakon toga D. K. je vezao psa lancem, odvukao ga do automobila, uhvatio za kožu prekrivenu ranama i ubacio u prtljažnik. Pas je cijelo vrijeme cvilio od boli.

Foto: Privatni album

Čekamo odgovore

Iako smo Ministarstvu poljoprivrede poslali upit, tijekom dana nismo dobili i službeni odgovor što je inspektor poduzeo i hoće li oduzeti psa. Iz Policijske uprave zagrebačke doznali smo da je velikogorička policija bila u Skloništu, ali i kod vlasnika psa, no da još uvijek provode kriminalističko istraživanje pa ne mogu odgovoriti na pitanje hoće li protiv vlasnika psa podignuti prijavu.

Iz Skloništa za životinje odgovorili su nam da su obavijestili vlasnika, a nakon što su mu predali psa negativno je postupao s njim.

– Sklonište je o postupanju sa psom od strane vlasnika i o samom stanju psa obavijestilo nadležnu veterinarsku inspekciju koja je preuzela slučaj – kažu i potvrđuju da je u skloništu bila i policija.

Dok čekamo službeni odgovor iz Ministarstva poljoprivrede i rezultate kriminalističke istrage, doznajemo da je o svemu obaviješten i ministar. A Piko će nakon veterinarske obrade ovu noć provesti na sigurnom, daleko od lanca s kojim je često dobio po leđima.