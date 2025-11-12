Do 1990. imali smo sređeno planiranje, što danas nemamo. Stanje u prostoru je skroz neprihvatljivo

AKTUALNO PRIJEPODNE U SABORU

Plenković: Planiramo prijeći granicu sveukupne mirovine od 700 eura

'Proračun će biti realan. Bit će u okvirima onoga što možemo priuštiti sebi da bismo realizirali sve ciljeve. Trenutno na rashodnoj strani oko čak 10,2 milijarde ide na mirovine. Dio financiranja ide iz poreznih prihoda. Rashodi za plaće su oko 8 milijardi. Ja bih rekao da imamo 55 posto proračuna koji je fiksan, a ovo drugo su sektorske politike, kapitalna ulaganja i projekti financiranja države u svim njezinim segmentima', rekao je Plenković.