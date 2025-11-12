Naši Portali
INTERVJU: TIHOMIR JUKIĆ I HRVOJE VIDOVIĆ

Do 1990. imali smo sređeno planiranje, što danas nemamo. Stanje u prostoru je skroz neprihvatljivo

VL
Autor
Zdravka Škugor
12.11.2025.
u 19:40

Redoviti profesor na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

S našim stručnjacima, prof. dr. sc. Tihomirom Jukićem, redovitim profesorom na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i Hrvojem Vidovićem, predsjednikom Odbora za urbanizam u Hrvatskoj komori arhitekata, razgovarali smo povodom Svjetskog dana urbanizma, koji se obilježava 8. studenoga s ciljem podizanja svijesti o prostoru te važnosti njegova planiranja i očuvanja. Oba sugovornika sudjelovala su u izradi nacrta novog Zakona o prostornom uređenju. Upravo donošenje novog zakonodavnog okvira otvara niz važnih pitanja o odnosu društva, politike i struke prema prostoru.

Ključne riječi
Tihomir Jukić prostorno uređenje arhitektura

Kupnja