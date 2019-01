'Djetešce je imalo samo čarapice, dvije žene bile su trudne i promrzle'

– Išli smo u redovnu kontrolu granice i došli na vrh planinskog područja Plješivice. No, kako gore na mjestima ima i više od pola metra snijega, vozilo nam je zapelo. I inače dio granice obilazimo pješice jer na taj način možemo lakše uočiti druge ljude, tako da smo, s kolegama iz Specijalne jedinice policije, ostavili vozila i dalje krenuli teren obilaziti pješice.

Izgubili su se

Hodali smo dobra četiri kilometra, već se spuštao mrak, kada smo uočili grupu od 15 ljudi među kojima su bili muškarci, žene, ali i šestero djece, sasvim malene djece koju su odrasli nosili i nešto veće djece koja su hodala po snijegu – započinje priču Marin Posavac, jedan od četiri djelatnika postaje granične policije Korenica. Naime, oni su, s još četvoricom kolega iz Specijalne policije Osijek, u utorak poslijepodne oko 16 sati krenuli na uobičajen posao; obići granicu s BiH na planini Plješivica u Lici. No, nisu ni slutili da će toga dana od sigurne smrti u snijegu spasiti 15 života i to šestero mališana, koji su s pet žena i četvoricom muškaraca ilegalno prešli granični prijelaz. Očito ih oni koji su ih uputili da ilegalno prijeđu granicu baš na tome mjestu nisu upozorili da ih na planini čeka pola metra snijega, niske temperature, satima dug hod u nepoznato. Zahvaljujući hrvatskim policajcima, ti su ljudi ostali živi.

– Pretpostavljam da su se izgubili jer su zbunjeno lutali i nisu sebic opirali. Svi, a posebno djeca, bili su vidno pothlađeni, dehidrirani, promrzli. Odmah smo im prišli, uspostavili kontakt s njima i uzeli djecu u ruke te ih zamotali u deke. Nitko nije bio primjereno odjeven za taj teren. Djetešce koje sam nosio, od možda godinu dana, na nožicama je imalo samo čarapice, ali ne i čizme. S mališanima u rukama počeli smo se spuštati prema vozilu kako bismo ih ondje ugrijali . Odmah smo pozvali i Hitnu pomoć kako bi im pomogli. Dvije žene bile su trudne, plakale su, promrzle i bilo nam je važno da što prije dođemo do automobila. Više nisu mogle niti hodati pa su im kolege pomagali. Pomogli su nam i djelatnici Ceste Lika koji su očistili putove za nas i Hitnu – prepričava nam dramu koja se odvijala na Plješivici Marin Posavac.

Kazao nam je da je deset godina u policiji. Kao i njegov kolega Mladen Tomić, prvi je put doživio da spašava promrzlu djecu s planine prekrivene snijegom. Kaže da ta skupina bez pomoći koja im je pružena ne bi preživjela zimske uvjete – tako odjeveni, gladni i dehidrirani, a pred njima je bio put dug deset kilometara do nekog naselja. U akciju spašavanja uključili su se i Goran Matijević, načelnik PP Korenica, s kolegama Slavkom Pernarom, pomoćnikom za kontrolu granice, a pomogli su i Josip Škulj, službenik za migracije i vježbenik Darijo Milovac.

Utvrđuju njihov identitet

– I inače granicu obilazimo s kolegama iz Specijalne policije, pa i toga puta. S obzirom na to da nas je bilo više, preuzeli smo djecu i sa svima smo se spustili niz planinu do vozila Hitne i policije. Prvi put nam se dogodilo da je skupina osoba koja je ilegalno prešla granicu bila sretna što vidi policiju. Nije ni čudno, jer djeca, ali i odrasli, posebno trudnice, bili su u doista lošem stanju – dodao je Mladen Tomić. Kazao je da su do sada imali prilike privoditi odrasle osobe koje su ilegalno ulazile u Hrvatsku, ali ne i djecu.

A u skupini su bila djeca od godine do 10 godina starosti. Odrasli su slabo govorili engleski jezik, a nakon dobivene liječničke pomoći, uz pomoć prevoditelja, policija istražuje odakle su došli. Dokumente nitko od odraslih nije imao.

– Djeca i žene prevezeni su u Opću bolnicu Gospić. Nakon pregleda, dvije žene zadržane su na liječenju, dok se ostali nalaze u prostorijama policije gdje je u tijeku utvrđivanje njihova identiteta te daljnje postupanje – kazala je Maja Brozičević, glasnogovornica PU ličko-senjske.

