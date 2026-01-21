Naši Portali
SNJEŽANA BIČAK

Djecu je važno učiti da misle i istražuju kao Tesla

Autor
Snježana Bičak
21.01.2026.
u 14:05

Eksperimente je moguće izvoditi, a projekte testirati računalnim programima, ne više 'uživo', što je svakako odlična nadogradnja i pomoć koju možda najbolje mogu shvatiti starije generacije

U današnje vrijeme kada znanost u nekim poljima napreduje tempom koji je prije koje desetljeće bio nezamisliv i kada se razvoj događa sve češće zahvaljujući odluci i procjeni nekog AI programa, važno je da djecu učimo o biti funkcioniranja svijeta oko nas. Živimo u digitalnom svijetu, sve je na touchscreen, pa su mnogima nerazumni i nejasni sistemi koji funkcioniraju iza tipke kojom se pokreće grijanje, kuhanje, vožnja... Eksperimente je moguće izvoditi, a projekte testirati računalnim programima, ne više 'uživo', što je svakako odlična nadogradnja i pomoć koju možda najbolje mogu shvatiti starije generacije.

Ključne riječi
izumitelji znanstvenici djeca Nikola Tesla

