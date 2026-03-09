Naši Portali
POSLJEDICE RATA NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Orban sazvao hitnu sjednicu vlade: 'Moramo preispitati i ukinuti sve sankcije na rusku energiju'

Hungarian Economic Forum 2026
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/7
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
09.03.2026.
u 14:54

Rast cijena nafte, potaknut ratom u Iranu, rezultirao je porastom cijena dizela i benzina u Mađarskoj

Mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak je pozvao Europsku uniju da ukine sankcije na rusku energiju i sazvao hitnu sjednicu vlade na kojoj bi trebalo raspravljati o sve većim cijenama goriva samo pet tjedana prije ključnih izbora.
Rast cijena nafte, potaknut ratom u Iranu, rezultirao je porastom cijena dizela i benzina u Mađarskoj, što je dodatno pogoršalo probleme s kojima se suočava Orban uoči parlamentarnih izbora 12. travnja na kojima će se boriti da ostane na vlasti i nakon 16 godina.

"Ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju rast cijena. Europa se mora suočiti sa stvarnošću: moramo preispitati i ukinuti sve sankcije na rusku energiju", napisao je Orban na X-u. Dodao je da je sazvao sastanak vlade "kako bi zaštitio mađarske obitelji" od visokih cijena goriva i istaknuo kako se ne smije dopustiti da cijene goriva porastu "na nepodnošljivu razinu".Mađarska je suočena s dodatnim pritiscima jer je isporuka ruske nafte kroz naftovod Družba obustavljen od kraja siječnja, kada je, kako tvrdi Kijev, naftovod oštećen u ruskome napadu. Prekid je rezultirao političkim napetostima s Kijevom.
Plenković: 'Ovo su nove cijene goriva'
Ključne riječi
Bliski istok nafta Viktor Orban

Komentara 2

Avatar .Mađarski.krmak.skviči
.Mađarski.krmak.skviči
15:04 09.03.2026.

Mađarsko krme izbečilo oči i u panici skviči li ga, skviči… neprocjenjivo..

SA
saudinus
14:58 09.03.2026.

Jedva čekaju Viktorov savjet. Mađarska je od 27. svibnja 2022. godine uvela ograničenja točenja goriva za strana vozila, što je značilo da vozila sa stranim tablicama (uključujući hrvatske) nisu mogla kupovati gorivo po zamrznutim, subvencioniranim cijenama, već su morala plaćatii znatno višu tržišnu cijenu. Razlika u cijeni: Dok su Mađari točili po tadašnjoj ograničenoj cijeni od 480 forinti (oko 9,3 kune/1,2 EUR), stranci su plaćali tržišnu cijenu koja je često bila i do 40-60% viša. Ograničenje cijena goriva u Mađarskoj, uključujući ova pravila za strance, ukinuto je krajem 2022. godine (u prosincu 2022.) zbog ozbiljnih nestašica goriva, nakon čega su cijene tržišno izjednačene za sve.

