FOTO U vojarne stiglo 800 ročnika, jedan doputovao iz Njemačke: 'Cilj mi je pridružiti se hrvatskoj vojsci'

- Pratim Morhologiju! - spontano je i entuzijastično ispalio mladić iz Kraljevice koji je bio prvi ročnik što je danas malo iza podneva u vojarni u Slunju prošao prvi korak prijavljivanja na temeljnu vojnu obuku i, u prolazu do vrata vojarne, zastao kako bi se rukovao s ministrom obrane Ivanom Anušićem, načelnikom Glavnog stožera, general-pukovnikom Tihomirom Kundidom.

Morhologija je, za one koje ne znaju, podcast u produkciji Ministarstva obrane RH (MORH), a ta scena, i činjenica da se prvi ročnik pohvalio baš time što voli gledati taj podcast, govori ponešto o tome koliko su se vremena promijenila u proteklih 18 godina, razdoblju bez ikakve obvezne vojne obuke. Vremena su se promijenila, ali, sudeći prema danas viđenom u Slunju, MORH i Hrvatska vojska dobro su se prilagodili i uspjeli osmisliti novi oblik zakonski obvezne vojne obuke koji je privlačan ročnicima. Jedan drugi mladić, s kojim smo također razgovarali danas u vojarni u Slunju, rođen je 2003. u Vinkovcima, a od 2006. s obitelji živi u njemačkom gradu Passau, odakle je gledao vijesti o uvođenju temeljne vojne obuke u domovini i odlučio se prijaviti. Želja mu je nakon obuke ostati u Hrvatskoj vojsci kao profesionalni vojnik.

Izjava ročnika Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Služiti svojoj domovini, u tome vidim sve pozitivno - kaže on.

General-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera, kaže kako je tijekom proteklih 18 godina bez obvezne vojne obuke izgubljeno oko 300 tisuća vojnih obveznika koji nisu završili nikakvo vojno osposobljavanje. To je, dodaje, imalo negativnih implikacija na popunu i na starosnu strukturu pričuvne komponente Oružanih snaga. To se od danas mijenja. Prvih 800-tinjak mladića i djevojaka ušlo je u svojstvu ročnika u tri vojarne: 400 u vojarnu u Požegi, 200 u vojarnu u Slunju i 200 u vojarnu u Kninu.

- Ja sam prezadovoljan. Prvo, jer je priziv savjesti samo 1 posto. To je već odličan znak. Drugo, zbog njihova prvog dojma kojem ste sami svjedočili. Ovi mladi ljudi svakako su budućnost Hrvatske u svakom smislu. Ovo je odlično za Hrvatsku, odlično za Oružane snage, odlično za sve - rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Na pitanje ima li kakav savjet za ročnike, odgovorio je: - Samo neka slušaju. Svoje nadređene, svoje zapovjednike, svoga instruktora. I bit će sve ok. Upijat će znanja od onih koji ih imaju. Ovo je za njih jedinstvena prilika da nauče temeljne vojne discipline i znanja - kaže Anušić.

Izjava ročnika Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Temeljna vojna obuka traje 8 tjedana, plaćena je 1100 eura mjesečno i upisuje se u radni staž, a prva faza prilagodbe na vojnički način života traje otprilike 2 tjedna, nakon čega kreće faza intenzivne obuke. Treća faza je ocjenjivanje i nakon toga slijedi odlazak. Ročnici koji su prošli temeljnu vojnu obuku ostaju u vojnoj pričuvi do svoje 55. godine.

- Želim im poručiti da su u potpuno sigurnim rukama, da su njihovi učitelji dobro obučeni i pripremljeni za njihov ulazak u Hrvatsku vojsku. Da će obuka biti postupna i da će se cijelo vrijeme obuke voditi računa o njihovoj sigurnosti, prije svega. Oni će biti raspoređeni u desetine, skupine od njih 10, koje će voditi jedan instruktor. Naravno, uvijek je važno voditi računa o ljudima oko sebe. Jer, pojedinac ne može sâm učiniti ništa, ali njih deset zajedno mogu učiniti čuda - komentirao je Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane.