Upeklo je sunce dan je ko stvoren za plažu? Nije još. Ali za šparoge je. Ali… - Lakše je ostati doma i kako su skupe s… nego ih sam brati. Pa smo se ovaj vikend mi odlučili brati i provjeriti ima li i šparoga i berača, a i Vama podilit informacije što se smi, što ne smi, kako i di brati, a koliko bi vas u svim varijantama sve moglo i koštati. Uz šume i šumarke parkirana su auta i još ih nema puno na potezu od Petrčana do Biograda. Biće da znaju za pravilnik - “Ako bereš u šumi kojom upravljaju Hrvatske šume, često treba dozvola lokalne šumarije?” Moš mislit! Ili je pak strah vrag? A možda je ipak i bolje po kafićima s… ili pak po prasetini trati, nego brati…

- Svi bi tili poist fritaju, popit za bubrege likovatu vodu od kuvanja šparoga, ma i svi bi tili i izgledat ka šparoga, al dići se sa sidalice, potrošiti par kalorija šetnjom i branjem, e to bi malo ko. Brati neće, pa je lakše udrit po nama da im je skup stručak od 20 do 30 šparoga po pet - deset eura. Što ne ide sam u draču, među zmije i ne bere sam - kaže Večernjakovu novinaru žena već lipšeg tena od zadnjih par dana sunca sa stručkom šparoga omotanom gumicom. Ona prodaje. Ajmo pak u šparoge sami. I probat poštivat pravila. Koliko se može naravno. - Uz put i kamen je uvik ima, nije još velika, a i zapravo ne znaš na prvu je li suva ili još nije izrasla. Sinjal je šparožina. Tamo su najbolje i najčešće. Evo što sažima umjetna inteligencija za kontinentalce u poznim godinama koji su uspili uštedit za kupit apartman na moru i dici ostavit stanove u metropoli - Suhozidi (kameni zidovi bez cementa) rade kao mali akumulatori topline, danju se kamen zagrije od sunca noću polako otpušta toplinu. To stvara toplije tlo u rano proljeće pa šparoge niknu ranije nego drugdje.

Uz zid ili u starom masliniku biljka ima manje jake bure stabilniju vlažnost tla. To je važno jer su mladi izdanci šparoge vrlo osjetljivi. Stari maslinici i rubovi parcela često nisu duboko orani, imaju prirodnu vegetaciju. Korijen divlje šparoge može živjeti 20 godina ako ga nitko ne uništi oranjem. Šparoge vole kamenito i dobro drenirano tlo vapnenac (kojeg u Dalmaciji ima puno). Suhozidi su upravo od tog kamena pa je tlo oko njih idealno. Stare parcele uz suhozide često su nekad bile pašnjaci, stari maslinici, zapustjela polja. Tu su šparoge imale desetljeća da se prirodno prošire. Zanimljivost koju znaju iskusni berači je da su najbolja mjesta šparoge često južna strana suhozida rubovi maslinika, mjesta gdje raste smilje, drača ili kupina. Tamo se često kriju najveće i najdeblje.. Kako se lakim čini kad umjetna inteligencija sažme što su berači ispisali na forumima… A što je na terenu ovih dana?

- Prvo uvik je neko proša prije tebe. Primjerice u Brižanama di je još moj pradid bra, neko se brižno potrudia pobrat sve što je moga, al barem ih nije potega iz korijena, pa će narast opet za novog berača, a koji će dakako doći opet prije mene i ubrati. Da mi je bia na parceli i da ga je briga za ometanje tuđeg posjeda i da je to kažnjivo, kao što je primjerice kažnjivo i do iljadu eura ako bereš iznad dvi kile, za preprodaju u šumama pod ingerencijom hrvatskih šuma, dokazuju korijeni svježe ubranih šparoga ispod mojih maslina.

Al svo zlo u tome, Čoviku je potriba, voli prirodu i ne želi čitat gledat o vjekovnim mržnjama i ratovima. Potpisujem. Ma takvog ne zanima ni ljuta trava odnosno ljuta rana s ovog područja, od zmije koja šušti već sad dakako. Šparoga ne trpi povijest. - U strahu su velike oči, ako još ni s bojama nisi na ti, nemoš biti siguran jel onih pet šest zmija što sam vidija riđovka, poskok. Jedino blavora sam pripozna - kaže mi berač u Turnju, pokazujući stručak se opravdava što je ubra i po koju šparogu s korijenom, a i gotovo sve toliko male da je to stvarno za primjetit.

- Ma triba mi manje za poist više za popit tekućinu za bubrige. Potriba je bitnija od seksa. Jer kad to poidem i popijem nema seksa. Ne zato jer možda nije afodizijak, nego… Znaš li da me u mladosti jedna cura ostavila baš zbog šparoga i smrada kojeg izlučuje. Stvarno je bilo ružno. Dakle, ako’š ist šparoge apstinencija bar tri dana - zajebava se Turanjac dok ispod Brižina čujem ekipu. To su pak ozbiljni berači.

Za deliciju su po srtucku prošle godine znali i naplatit i više od desetak eura, al što je je, to su one prave masne šparoge, stručno ubrane i stvarno se pomučila u onoj drači. Srića većinu ne tribaju tolike ni puno. Eventualno stotinjak za dvi ure po putu se more ubrat i podilit s ocem i materom. Uz dva tri jaja kuvana nadoknadit, kako kaže Garmin, par stotinjak kalorija potrošenih tijekom šetanja uz šumarke, mocire, s pogledom i na more i naposljetku se po ko zna koji put opet zapitat - Ma ko to more platit?