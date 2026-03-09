Zašto javnost šuti o plagijatu Nenada Stazića? Je li to zato što je on 'naš'?

Bio je svibanj 2018. kad je tadašnji saborski zastupnik SDP-a Nenad Stazić (1957.) na svom Facebook profilu napisao: "Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika." Iako je nevješto pokušavao objasniti da nema nikakve veze s Bleiburgom, tu monstruoznu izjavu – koja glorificira poslijeratne partizanske likvidacije – ipak je izbrisao. Ta izjava, lišena svake ljudskosti i empatije, najveća je politička ostavština Nenada Stazića u njegovoj dvadesetogodišnjoj političkoj karijeri. Za skicu lika i djela toga političara važno je spomenuti i to da je u svojim nastupima (u pravilu vrlo nadmenima) nastojao ostaviti dojam etički i moralno principijelne osobe.
Da je stazić bar jedini. Nažalost smo skoro navikli na to licemjerstvo, dvoličnost i brutalnost ljevice. Padaju mi odmah desetak ljevičara na um sa sličnim stavovima. Negativna selekcija u ljevičarstvu ide dalje. Izgleda samo take zlobne i dvolične osobe imaju mogućnost proditi se do vrha neke lijeve stranke.