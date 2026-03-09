Naši Portali
Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Zašto javnost šuti o plagijatu Nenada Stazića? Je li to zato što je on 'naš'?

09.03.2026. u 08:56

Vrhunac je to licemjerja hrvatske kulturne elite. Vice Mihanović bio je idealna meta za vježbanje moralne strogoće, jer utjelovljuje sve ono što tzv. urbana ljevica prezire, a Stazić je njihov intimus, suborac iz saborskih klupa i kazališnih foajea.

Bio je svibanj 2018. kad je tadašnji saborski zastupnik SDP-a Nenad Stazić (1957.) na svom Facebook profilu napisao: "Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika." Iako je nevješto pokušavao objasniti da nema nikakve veze s Bleiburgom, tu monstruoznu izjavu – koja glorificira poslijeratne partizanske likvidacije – ipak je izbrisao. Ta izjava, lišena svake ljudskosti i empatije, najveća je politička ostavština Nenada Stazića u njegovoj dvadesetogodišnjoj političkoj karijeri. Za skicu lika i djela toga političara važno je spomenuti i to da je u svojim nastupima (u pravilu vrlo nadmenima) nastojao ostaviti dojam etički i moralno principijelne osobe.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
09:19 09.03.2026.

Da je stazić bar jedini. Nažalost smo skoro navikli na to licemjerstvo, dvoličnost i brutalnost ljevice. Padaju mi odmah desetak ljevičara na um sa sličnim stavovima. Negativna selekcija u ljevičarstvu ide dalje. Izgleda samo take zlobne i dvolične osobe imaju mogućnost proditi se do vrha neke lijeve stranke.

SV
Svastacuje
09:06 09.03.2026.

Naravno..presadi cvijet...i svi će ti tkz.objektivni reći da si sposoban...Huljo... dobro da se netko udostoji govoriti

