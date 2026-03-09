Kina do sad najoštrije osudila Trumpa: 'Ovo može srušiti cijeli svijet'

Kako javlja iranska novinska agencija Mehr, postignut je konsenzus o nasljedniku ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. Iranski mediji izvijestili su da je tijelo zaduženo za imenovanje novog iranskog vrhovnog vođe pokazalo manje neslaganje oko toga hoće li njihova konačna odluka uslijediti nakon sastanka uživo ili se, umjesto toga, mora donijeti bez te formalnosti. Tijekom jučerašnjeg dana potvrđeno je da je novi vrhovni vođa Irana odabran, sin likvidiranog ajatolaha Alija Khameneija, Mojtaba Khamenei. To bi trebalo prekinuti razdoblje nejasnoće tko zapravo upravlja Islamskom republikom Iran, pri čemu se od Khamneijeve pogibije dobiva snažan dojam kako svime upravlja Iranska republikanka garda, no nije jasno koliko uopće ima doticaja s političkim vodstvom s obzirom na to da su velikim dijelom prekinute komunikacije te je eliminiran veliki broj najviših dužnosnika i časnika.
Izrael je udario na naftne rezerve u Teheranu, a požar koji je uslijedio obavio je grad toksičnim dimom. Iran je uzvratio napadima na desalinizacijska postrojenja u okolnim zemljama.
Ludi i egoistični Tramp, nejaka i posrnula EU, i njena želja da kontroliše Rusiju, Kinu . . . doveli su Zemlju na rub opstanka. Strašno.
Treba da Iranci imaju atomsku pa da leti na Europu, jel to hoćeš kinez?
Otvara se mogućnost otvorene suradnje između dva najveća prožidovska moćnika na svijetu. Što ako Putin stavi Aljasku ispred BRICS-a? Što ako Amerika i Rusija unište kinesko i europsko gospodarstvo, povijesno gledano neće imati veću priliku od ove u kojoj će Iran odigrati ulogu "korisnog". O čemu to Kina danas govori? Europo, istina dolazi, proklinjat ćeš svoje poltrone sljedećih sto godina.