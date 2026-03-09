Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRENULA OBUKA U TRI VOJARNE

VIDEO Prvi ročnici stigli na vojnu obuku, otac jednog: 'Ponosan sam na njegovu odluku'

Tomisla Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec
09.03.2026.
u 12:12

Temeljno vojno osposobljavanje provodi se na tri vojne lokacije, u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, gdje će polaznici tijekom sljedećih tjedana prolaziti osnovnu vojničku obuku

U vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi danas je započelo temeljno vojno osposobljavanje (TVO), a na obuku je upućeno ukupno 800 ročnika i ročnica. Riječ je o prvom naraštaju polaznika koji započinju osposobljavanje 9. ožujka 2026. godine. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-pukovnik Tihomir Kundid, tim su povodom posjetili vojni poligon „Eugen Kvaternik“ kod Slunja gdje su dočekali prve ročnike na početku obuke.

Temeljno vojno osposobljavanje provodi se na tri vojne lokacije, u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, gdje će polaznici tijekom sljedećih tjedana prolaziti osnovnu vojničku obuku, stjecati temeljna znanja i vještine te se upoznati s radom i organizacijom Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Dolazak ročnika u vojarne pratile su i njihove obitelji. Među njima je bio i Darko Žugelj, otac jednog od novaka, koji je sina dopratio ispred vojarne u Slunju. „Osjećam se dobro, drago mi je da je sam odabrao ovaj put. Nisam mu ništa posebno poručio, samo da bude svoj. Ja osobno nikada nisam bio u vojarni pa sam imao želju vidjeti kako to izgleda“, rekao je Žugelj.

Vojarna u Slunju

Dodao je kako je majka novaka emotivnije doživjela njegov odlazak, ali da su osjećaji ipak pozitivni. „Majka je to najemotivnije doživjela, ali je sretna i nema nikakve tuge. Jako sam ponosan na njegovu odluku. Drago mi je da je u njemu proradio taj osjećaj domoljublja“, istaknuo je.

Prema njegovim riječima, ročnici su jutros imali organizirani prijevoz te su u vojarnu stigli oko 8 sati, nakon čega je započeo njihov prvi dan vojne obuke. Tijekom narednog razdoblja polaznici temeljnog vojnog osposobljavanja prolazit će različite oblike vojne obuke, od fizičke pripreme do osnovnih vojničkih vještina, čime započinje njihov put u sustavu obrane Republike Hrvatske.
Ključne riječi
Slunj vojarna vojnici vojska vojni rok

Komentara 1

Pogledaj Sve
MM
Marljivi mrav
12:31 09.03.2026.

Na što je otac ponosan ,da mu sin postaje muškarac u vojsci? Ustvari samo topovsko meso i ništa drugo u slučaju rata. Profesionalna vojska i plačenici su budučnost.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!