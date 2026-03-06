Naši Portali
Boris Beck
Autor
Boris Beck

Ako se fanatici ne slažu o vrijednosti rase ili volji vođe, spor mogu riješiti samo ratom

06.03.2026. u 12:00

Da moralna policija u Iranu samo njuška po djevojačkim koferima, ni po muke, ali 2022. uhitili su 22-godišnju kurdsku djevojku Zhinu Amini jer nisu bili zadovoljni kako je maramom pokrila glavu

Moja prijateljica Armenka iz Teherana putovala je ljeti 1981. doma iz Londona. Svu je odjeću temeljito oprala da čuvari revolucije na granici ne nanjuše parfem, zamotala se u crnu odjeću i pokrila glavu, a poster sa psićima ostavila u unajmljenoj sobi jer je znala da bi joj ga zaplijenili. Da moralna policija u Iranu samo njuška po djevojačkim koferima, ni po muke, ali 2022. uhitili su 22-godišnju kurdsku djevojku Zhinu Amini jer nisu bili zadovoljni kako je maramom pokrila glavu. U pritvoru je umrla, na što su izbili prosvjedi, u kojima je policija ubila još 500 ljudi i uhitila 20.000. Izraelski pisac Amos Oz u knjizi "Kako izliječiti fanatika" rekao je da je srž fanatizma želja da se drugi prisilno promijene za njihovo dobro; fanatik će vas promijeniti i po cijenu da vas ubije, i u zadnjim nemirima u Iranu smrtno je stradalo najmanje 3000 prosvjednika.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina Izrael Iran

