Tko je pionir električnih i robotskih vozila u nas? Vjekoslav Majetić

U cijeloj priči oko Rheinmetalla i DOK-ING-a zapravo je najveća sreća što možemo biti sasvim sigurni da ulazak njemačkoga giganta u vlasništvo hrvatskog proizvođača robotiziranih sustava neće značiti i odlazak Vjekoslava Majetića. Malo ljudi zna i uopće se sjeća kako je Majetić DOK-ING osnovao još 1991. godine, debelo prije nego su se mnogi danas i rodili, a i prije nego što se ovaj autor uopće počeo baviti novinarstvom. No, i desetljećima poslije nije bilo moguće izbjeći lik i djelo Vjekoslava Majetića ako ste se makar i tangencijalno bavili tehnologijom i industrijom u Hrvatskoj. Recimo, svi danas pričaju o Rimcu, ali prvi hrvatski električni automobil s ambicijom serijske proizvodnje napravio je upravo Majetić. Loox je predstavljen 2010. godine na sajmu u Ženevi, godinu dana prije nego što će Mate Rimac u Frankfurtu predstaviti svoj Concept-One. I bila je to primamljiva zamisao, Loox je trebao biti efikasni gradski automobil oko kojega se trebala razviti i infrastruktura punionica. Bilo je, danas to znamo s apsolutnom sigurnošću, sve to ispred vremena. Ali, Loox je Majetiću bila inspiracija da napravi i dva električna autobusa za Koprivnicu 2015. godine, komunalno vozilo TOM TOM pa onda i 800 električnih skutera Core koji su završili u Španjolskoj, Meksiku, Francuskoj, Italiji i Malti, a za koje je baterije napravio upravo njegov DOK-ING. Pa zatim i električne bicikle Leo. Tko je onda pionir električnih vozila u nas? Kao i robotskih vozila.