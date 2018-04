Dječak (11) postao senzacija na internetu zbog rijetkog talenta: Poslušajte ga!

Video 11-godišnjeg dječaka koji jodla usred poznate američke trgovine Walmart obišao je svijet.

Mason Ramsey iz Golconde u američkoj saveznoj državi Illinois preko noći je stekao slavu nakon što je njegov nastup objavljen na Twitter stranici Walmarta, a snimka je pregledana više od 1,4 milijuna puta.

#MasonRamsey yodeled his way into our hearts & aisles, so we’re putting on a concert at his local Walmart to let him shine! 🎸 #YodelChallenge pic.twitter.com/3TG8IO8zr1