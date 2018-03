Obavljao nuždu u restoranu pa ostao u čudu kada je vidio tko mu ispod vrata ulazi u WC

U neuobičajenoj situaciji našao se muškarac po imenu Andrew Hall iz američke savezne države West Virginije, a sve se dogodilo dok je sjedio na WC školjci u lokalnom restoranu.

Dok je obavljao nuždu, u WC mu se ušuljao jedan dječak koji ga je zamolio "da ga dođe podići i pomoći mu oprati ruke".

Andrew je dječaku po imenu Levi savjetovao da ode potražiti svoje roditelje što je maleni i učinio, no nije izašao iz WC-a kako je i ušao. Levi je otključao vrata i ostavio ih otvorena dok je Andrew u nevjerici ostao sjediti na školjci.

Muškarac je, naravno, sve snimio mobitelom pa je video odmah objavio na Twitteru, gdje je pregledan više od 11 milijuna puta.

Chick Fil a never ceases to amaze me. And yes it was my pleasure! pic.twitter.com/GZoB7Bm5T7