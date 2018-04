Policija objavila fotografiju sumnjivca, no svi pričaju samo o jednom detalju

Policija iz engleskog Warwickshirea na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama objavila je elektronski crtež muškarca osumnjičenog za pljačku, no svi su primijetili smo jedno.

Dvojica muškaraca upala su u stan žene u 40-ima i dok ju je jedan zapričavao, drugi je pretražio stan i ukrao veću količinu novca. Pokradena žena policiji je dala opis jednog pljačkaša, a fotografija razbojnika velikom brzinom se potom proširila internetom.

Muškarac na fotografiji, naime, ima izrazito velika usta što nije promaknulo nikome pa su odmah počeli zbijati šale i usporedbe. Dok jedne podsjeća na Grua iz poznatog animiranog filma 'Despicable Me' drugima je razbojnik isti Rylan Clark, poznato britansko televizijsko lice s prepoznatljivim osmjehom.

