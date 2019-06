Djeca s teškoćama u razvoju besplatno na terapiju

Desetogodišnja borba udruge Brački pupoljci da se otočnoj djeci s teškoćama u razvoju osigura besplatan trajekt kojim tjedno, ponekad i svakodnevno odlaze na terapiju na kopno napokon se bliži kraju. Potvrdila je to ovaj tjedan Vlada odgovarajući na zastupničko pitanje SDP-ovca Ranka Ostojića. Kada se točno može očekivati stupanje na snagu tog zakona, Vlada u odgovoru nije precizirala, no u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture tvrde da će zakon u javno savjetovanje u rujnu, u prvom saborskom čitanju bit će u listopadu, a konačni tekst zakona donijet će u prosincu.

Nitko neće biti isključen

Iako je ministar Oleg Butković svojedobno govorio da je riječ o izmjeni koja se može donijeti u nekoliko tjedana, u Ministarstvu sada pojašnjavaju da se u izradi zakona pokazalo kako ne postoji registar koji bi na jednome mjestu objedinio podatke o svoj otočnoj djeci s teškoćama u razvoju. Dio podataka vodi se u Zavodu za javno zdravstvo, a dio djece je u registrima centra za socijalnu skrb. Zbog toga je, kažu, bilo nužno u izradu zakona uključiti obje te institucije, a potrebno je i jasno precizirati o kojim se oštećenjima radi, kako se ne bi dogodilo da neka djeca kojima su potrebne učestale terapije ostanu bez te “povlastice”.

Namjera Ministarstva je da sva ta djeca mogu besplatno putovati na terapiju trajektom u pratnji svojih roditelja, i to osobnim automobilom. Besplatan trajektni prijevoz vozila imat će i invalidi trećeg i četvrtog stupnja s prebivalištem na otocima, koji po važećem zakonu imaju pravo na popust za četiri besplatna putovanja na kopno u svrhu liječenja godišnje.

U udruzi Brački pupoljci kažu da će biti zadovoljni ako se do kraja godine riješi problem prijevoza djece s teškoćama i ako to Vlada učini na kvalitetan način, iako malo kome može biti jasno zbog čega se na taj zahvat u zakon čekalo tako dugo, s obzirom na to da se ne radi o novcu koji bi trebao biti problem za državu.

Riječ je o vrlo malom broju djece koja na otoku ne mogu dobiti pomoć, budući da ondje nema ni logopeda ni defektologa ni drugih stručnjaka koji su im potrebni. Njihovi roditelji zato ih moraju voziti na kopno, u bračkom slučaju u Split. Pritom na kopnu ne mogu ništa bez automobila, zbog dijagnoza svoje djece, pa moraju plaćati i troškove trajektnog prijevoza vozila. Samo za prijevoz tako svaki put moraju platiti 200-injak kuna, a uza sva druga davanja, to im je prevelik udar na kućni budžet. U udruzi Brački pupoljci napominju kako to nisu jedine teškoće s kojima se njihovi članovi susreću zbog toga što žive na otoku.

– Naši članovi do terapije praktički ne mogu ni doći, zdravstveno osiguranje osigurava im terapiju jednom u tri tjedna, što ni izdaleka nije dovoljno pa su roditelji prisiljeni plaćati privatnicima – kazala nam je Mirjana Nižetić, potpredsjednica te udruge.

Koliko su roditelji djece s teškoćama koja žive na otoku prepušteni sami sebi govori i podatak da moraju sami napisati projekt ako je njihovu djetetu nužan asistent u nastavi. Zbog toga se, kaže Nižetić, mnogi roditelji odlučuju preseliti na kopno čim im djeca krenu u školu.

Previsoki troškovi

Potporu Bračkim pupoljcima godinama pruža gradonačelnica Supetra Ivana Marković, koja je uvjerena da zakon dosad nije izmijenjen zbog čistog politikantstva.

– Kada ste svaki dan osuđeni na trajekt, kada ne možete doći do bolnice, do nekih stvari koje su građanima na kopnu lako dostupne, onda ste ovisni o nekom drugom. Potpuno mi je neshvatljivo da je to predmet politiziranja zato što je prijedlog možda došao od saborskog zastupnika iz oporbe. Riječ je o promjeni jednog jedinog zakonskog članka i iznosima koji su za državu smiješni. S druge strane, roditeljima djece koja nekoliko puta mjesečno moraju automobilom u Split, jer njihova djeca imaju dijagnozu koja ne ostavlja drugu mogućnost, to su previsoki troškovi. Na Braču je bila predsjednica i obećala da će pomoći, ali svatko nam ljeti dođe, fotografira se i ode. Svi zaborave kako je to živjeti na otoku – kazala je Marković u današnjem intervjuu za Obzor.

Inače, izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojima bi se omogućio besplatan trajektni prijevoz za djecu s teškoćama Saboru je već predložio Arsen Bauk (SDP), no većina ga je odbila podržati.

