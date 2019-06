Splićane zgrozio prizor na plaži: Odjednom je zasmrdilo, svi smo se počeli okretati

Kupači na splitskoj plaži Firule ostali su u šoku kada su jučer popodne uočili kako na jednom mjestu niz zid curi kanalizacija.

Cijela plaža smrdjela je na fekalije, a u to vrijeme bila je prepuna kupača, najviše djece.

– Činjenica je da su to kanalizacijske vode jer je u trenu kad je krenulo istjecati iz zida plaža jako zasmrdila i svi smo se stali okretati. Ova priča je i bila aktualna i prošle godine. I tada je sličan video izašao u javnost, ali nikakvi daljnji potezi nakon toga nisi napravljeni od strane grada i nadležnih. Isto tako smo jučer upitali caffe bar koji se nalazi malo iznad i razgovarali smo s vlasnikom. On je rekao da to nije od njih jer se njihove kanalizacijske cijevi protežu na suprotnu stranu.

Isto tako u blizini se nalazi i nekoliko kuća pa je pitanje je li slučajno njihov problem. Činjenica je da se radi ili o septičkoj jami koja se prepunila pa je počela istjecati ili je u pitanju puknuće kanalizacijske cijevi, ali u svakom slučaju istječe u more i pijesak gdje se mala djeca igraju i kupaju – ispričala nam je jedna čitateljica.