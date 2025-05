DIP odbacio prigovor da su članovi odbora bili na pauzi

Jesu li članovi biračkog odbora u montažnom kontejneru u romskom naselju Parag zaključali biračko mjesto kako bi otišli na gablec? To će ostati nerazjašnjeno jer u zapisniku o radu biračkog odbora o tome nema ni riječi pa je Državno izborno povjerenstvo odbacilo prigovore kandidata Milorada Mihanovića za zamjenika župana Međimurske županije iz redova romske nacionalne manjine. On tvrdi da na dan izbora na tom biračkom mjestu ovlaštenim promatračima nije bilo dopušteno obavljanje dužnosti, unatoč tome što su imali potrebne akreditacije. Tvrdi i da su u nekoliko navrata vrata biračkog mjesta bila zaključana uz obrazloženje da članovi biračkog odbora imaju – pauzu.

Nadalje, tvrdi i da su članovi biračkog odbora odbili prijedlog promatrača da se sastavi zapisnik o nepravilnostima, a “ima informacije” i da su stanovnici “bili primorani” glasati za njegova protukandidata Elvisa Kralja u naseljima Parag i Kuršanec. Priložio je i fotografiju nepresavijenih glasačkih listića pa izražava sumnju u to jesu li doista iskorišteni ili samo pridodani određenom kandidatu. Njegov prigovor je neosnovan, odlučio je DIP. Iz zapisnika o radu biračkog odbora proizlazi da na biračkom mjestu u kontejneru u Paragu nije bio nijedan promatrač, a članovi biračkog odbora nisu imali nikakvih primjedbi na svoj rad.

Predsjednik biračkog odbora Dišan Ignac rekao je da je tijekom dana dolazilo više pripadnika romske nacionalne manjine navodeći da promatraju izbore, no ni u jednom trenutku se nisu legitimirale pa članovi odbora nisu mogli utvrditi jesu li njihova imena na dostavljenom popisu promatrača i uručiti im službene iskaznice. To tvrdi i predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva Luka Kelemenić, kojeg je Ignac više puta obavijestio da te osobe ometaju rad biračkog odbora. Oko 19 sati do kontejnera je stigla skupina od 30-ak Roma koji su radili nered i galamili. Udaljili su se tek kad je rekao da će pozvati policiju. Ignac tvrdi da je biračko mjesto bilo cijelo vrijeme otvoreno i da nije bilo lobiranja.

Presavijanje glasačkog listića pak nije zakonski uvjet, ono se prakticira radi tajnosti glasovanja. DIP je odbacio i prigovor dvoje promatrača na nepravilnosti u postupku izbora zamjenika župana Sisačko-moslavačke županije iz redova srpske nacionalne manjine na biračkom mjestu Mala Ludina. Odbijen je i prigovor HDSSB-a o nepravilnostima u postupku izbora članova Županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Sporna su im čak 4852 nevažeća listića, ili 5,14 posto, dok ih je dosad bilo između dva i tri posto. No prema zapisnicima o radu biračkih odbora, koji imaju snagu javne isprave, nezakonitosti nije bilo. DIP vjeruje tim zapisnicima, a sumnje u pogreške subjektivno su mišljenje podnositelja prigovora.

