Na velikoj svečanosti u Bonnu Beethoven je bio simbol prošlosti, Mahler vječnosti, a Sara Glojnarić sadašnjosti

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier nije političar koji drži isprazne ceremonijalne i protokolarne govore, odnosno onaj koji bez naročitog razumijevanja i zanimanja pročita ono što mu netko od savjetnika za ovu ili onu prigodu napiše. Njegovi su govori uvijek na visini, dostojni značajnih prigoda u kakvima jedan predsjednik jedne Njemačke samo i treba govoriti. Takav je bio i govor što ga je prije nekoliko dana, 17. prosinca, na Beethovenov rođendan, održao u Beethovenovu rodnom gradu Bonnu u prigodi ponovnog otvorenja Beethovenove dvorane, odnosno slavne Beethovenhalle, doma Beethovenova orkestra koji se nakon cijelog desetljeća napokon opet vratio u svoj dom. Odnosno, kako voli reći njihov šef dirigent Dirk Kaftan, u glazbeni dnevni boravak grada Bonna.
Djelo hrvatske skladateljice izvedeno je na otvorenju obnovljene slavne Beethovenhalle
Ne propustite
Tužba na Sudu EU: Europska komisija silovito krenula na Mađarsku zbog arbitraža s RH
Dm hitno traži radnike, rok istječe 28.12.: Evo koliku plaću nude
FOTO Stigla najnovija prognoza za Europu: Objavljen i meteogram za Zagreb, pogledajte što se sprema
VIDEO Naša pjevačica prekinula nastup, nije mogla zaustaviti suze: 'Na to ne mogu ostati imuna'
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Je li konstatacija da je na Jadranu (pre)skupo upozorenje ili direktiva
Ako se dogodine želi dosegnuti ovogodišnji turistički promet, u sadašnje će cijene trebati ugraditi neke dodatne usluge ili će sniženja biti neizbježna
Hrvati iz RH i BiH trebaju pomoći iseljenicima da sačuvaju jezik i tradiciju
U ratu i nakon njega, a osobito posljednje desetljeće, u Hrvatskoj se počelo više strateški odnositi prema iseljeništvu. U sve češćim kontaktima naglašava se i važnost učenja hrvatskoga jezika. Dopunske škole, tečajevi, razna društvena i obiteljska okupljanja daju rezultate
Kaj sad!? Očekujemo da Tomašević zabrani Dinamu igranje na Maksimiru
SDP-ov je prijedlog izmjena zakona motiviranih ZDS-om, za razliku od prvotnog diletantskog, stručan, ali je pitanje za eksperte, a ne za Bauka, što bi stvarno promijenio u praksi i društvu
Kina i Japan u novoj svađalačkoj epizodi, Xi čeka ishod 26. prosinca
Tokio je u više navrata naznačio da će odgovoriti na bilo kakvu kinesku vojnu akciju protiv Tajvana koja bi ugrozila i sigurnost Japana
Korana Svilar i dan kada su nam iščezli hrvatski jezik i književnost
Na svom je fejsbučnom profilu Korana Svilar uputila oproštajno pismo svojim učenicima. Pismo počinje rečenicom: "Danas sam zauvijek prestala biti profesorica Korana." Nije to neki sentimentalan i samosažaljiv oproštaj, kojim bi profesorica žicala pažnju. To je lijepo sročen i brižan tekst, jedna od onih tako rijetkih gesta građanske i ljudske odgovornosti, koje nam katkad pomažu da živimo među ljudima
Cijene hrane posustale, inflaciju sad napuhuju preskupe usluge
Hrvatska je na 78 posto razvijenosti prosjeka Europske unije, a razinu na kojoj je susjedna Slovenija, primjerice, danas ovim koracima mogla bi dosegnuti 2045. godine
Thompson je dvaput nastupio u Varaždinu i nikome ništa – bili su to samo koncerti
Naravno, sva ova hajka ide na ruku Thompsonu jer mu samo diže popularnost i zaradu, a politikantima bacanje ideološke magle i posezanje za zabranama u stilu političkih komesara za odvlačenje pozornosti od gorućih, stvarnih problema građana na lokalnoj razini
Kako je Fakultet političkih znanosti postao lijevi politički akter
Nesimetrična reakcija u slučajevima Borisa Havela i Dejana Jovića zoran su pokazatelj dvostrukih kriterija i dokaz da FPZG ne štiti akademsku slobodu, nego pokazuje da granice dopuštenog govora ovise o tome tko izgovara određeni stav
Geodetski rat u Americi: republikanci prekrajaju granice da ne izgube Kongres
Osim ako prednost demokrata ne bude neočekivano visoka, izbori 2026. neće biti odlučeni na biralištima političkim i ekonomskim temama, već geodetskim softverom i sudačkim čekićem