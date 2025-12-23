Na velikoj svečanosti u Bonnu Beethoven je bio simbol prošlosti, Mahler vječnosti, a Sara Glojnarić sadašnjosti

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier nije političar koji drži isprazne ceremonijalne i protokolarne govore, odnosno onaj koji bez naročitog razumijevanja i zanimanja pročita ono što mu netko od savjetnika za ovu ili onu prigodu napiše. Njegovi su govori uvijek na visini, dostojni značajnih prigoda u kakvima jedan predsjednik jedne Njemačke samo i treba govoriti. Takav je bio i govor što ga je prije nekoliko dana, 17. prosinca, na Beethovenov rođendan, održao u Beethovenovu rodnom gradu Bonnu u prigodi ponovnog otvorenja Beethovenove dvorane, odnosno slavne Beethovenhalle, doma Beethovenova orkestra koji se nakon cijelog desetljeća napokon opet vratio u svoj dom. Odnosno, kako voli reći njihov šef dirigent Dirk Kaftan, u glazbeni dnevni boravak grada Bonna.