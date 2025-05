I ove lokalne izbore u Hrvatskoj obilježio nesređen popis birača: Vukovar opet ima isti problem

I nedjeljni lokalni izbori u Hrvatskoj još jednom su pokazali koliko su u Hrvatskoj nesređeni popisi birača, što je posebno vidljivo u nekim općinama i gradovima.

Koliko ih zapravo u gradu živi

Svakako da je jedan od primjera toga Vukovar, u kojem su po službenim podacima za prvi krug izbora bila registrirana 21.623 birača, dok u isto vrijeme službeni podaci s posljednjeg popisa stanovništva kažu kako u Vukovaru živi 23.175 stanovnika. Drugim riječima, to su samo 1552 birača manje od broja stanovnika, tako da ispada da u Vukovaru gotovo da i nema maloljetnika i djece. Taj nerazmjer još je veći kada bi se uzele neke realne brojke stanovnika Vukovara jer po mišljenju brojnih Vukovaraca, u gradu ne živi više od 20.000 stanovnika, tako da Vukovar danas zapravo ima veći broj birača nego što ima stanovnika.

Slična je situacija i na razini Hrvatske, koja je prema popisu stanovništva iz 2021. imala 3,871.833 stanovnika, a za izbore prošle nedjelje registrirana 3,512.554 birača. Razlika između ukupnog broja stanovnika i broja birača iznosila je u nedjelju samo 359.279 birača, što je nemoguće i nerealno. Sveučilišni profesor i demograf Stjepan Šterc kaže kako i te brojke pokazuju koliko popis birača nije usklađen, ali i kako je do sada rađen popis stanovništva.

– To je i do sada bilo tipično za Vukovar, a kako podaci govore, to se ponovilo i ovaj put. Uz te brojke bilo bi zanimljivo vidjeti i koja je struktura po dobi, odnosno koliko je onih starijih od 18 godina i samim time koliko je onih koji nemaju pravo glasa. Ove sadašnje brojke su nerealne i neodržive i ne daju pravu sliku. Ne znamo zapravo koliko Vukovar uopće broji stanovnika, ali ni koliko je u tom gradu birača. To se odnosi i na druge gradove i općine koje imaju sličan problem – rekao je Šterc.

Objašnjavajući kako je došlo do ovakvih nerealnih brojki, dodaje da popis stanovništva nije proveden na pravi način, odnosno da su kao stanovnici upisani i oni koji ne žive u gradu. Prema njegovim riječima, to je bilo moguće radi mogućnosti posrednog popisivanja pa je tako jedna osoba u obitelji mogla bez ikakve provjere upisati više njih. Druga mogućnost su građani koji imaju dvojno državljanstvo ili žive u Srbiji, a treća opcija su oni koji su odselili nekamo, a nisu se odjavili u MUP-u, što su morali napraviti.

Realno 5000 birača manje

– Nekakva realna brojka je da pravo glasa nema 17 posto stanovnika jer su mlađi od 18 godina – istaknuo je Šterc. Prema tome, u Vukovaru bi, prema službenom broju stanovnika, trebalo biti oko 19.000 birača, a ako se uzmu realne brojke broja stanovnika (oko 20.000), u Vukovaru treba biti registrirano oko 16.500 birača, odnosno oko 5000 birača manje nego što ih je bilo u nedjelju. Hrvatska bi prema toj formuli u odnosu na broj stanovnika trebala imali oko 3,2 milijuna birača. – Taj problem trebao bi biti riješen registrom birača, na kojem inzistiramo 30 godina, a koji bi se uskoro trebao uvesti. On će bez obilaženja svih stanova i kuća dati pravo stanje broja stanovnika, a onda i pravo stanje broja birača u svakom gradu i općini, pa tako i u državi.