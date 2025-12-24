Amputirani dječji prsti, prestravljene životinje i ljudi... kome treba teror petardama?

Točan broj projektila – topničkih i minobacačkih granata, raketa, zrakoplovnih bombi – koji je na Republiku Hrvatsku ispaljen tijekom Domovinskog rata nemoguće je utvrditi, no procjenjuje se da je samo na Vukovar bačeno oko 6-7 tisuća granata dnevno. Kada je poznato da su i na Dubrovnik pale tisuće granata, da su Zadar, Osijek, Šibenik, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod zasipani desecima i stotinama tisuća projektila, razmjeri se mjere u milijunima.
Uzročno-posljedično, između 45.000 i 60.000 ljudi u Hrvatskoj i danas, tri desetljeća nakon završetka rata, boluje od PTSP-a, no kako mnogi oboljeli nikada nisu službeno dijagnosticirani, stvarna brojka puno je veća.
