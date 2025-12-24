Naši Portali
Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Amputirani dječji prsti, prestravljene životinje i ljudi... kome treba teror petardama?

24.12.2025. u 09:36

Granica slobode prestaje, trebala bi prestati, tamo gdje ugrožava tuđu slobodu. Koliko je patnje djece, bolesnih ljudi i životinja potrebno da “tiha noć” bude uistinu tiha i gdje se u susret silvestarskoj noći, unatoč razumnom zahtjevu za sveopće dobro, izgubilo elementarno suosjećanje?

Točan broj projektila – topničkih i minobacačkih granata, raketa, zrakoplovnih bombi – koji je na Republiku Hrvatsku ispaljen tijekom Domovinskog rata nemoguće je utvrditi, no procjenjuje se da je samo na Vukovar bačeno oko 6-7 tisuća granata dnevno. Kada je poznato da su i na Dubrovnik pale tisuće granata, da su Zadar, Osijek, Šibenik, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod zasipani desecima i stotinama tisuća projektila, razmjeri se mjere u milijunima.

Uzročno-posljedično, između 45.000 i 60.000 ljudi u Hrvatskoj i danas, tri desetljeća nakon završetka rata, boluje od PTSP-a, no kako mnogi oboljeli nikada nisu službeno dijagnosticirani, stvarna brojka puno je veća.

Ključne riječi
Domovinski rat trauma pirotehnika

Komentara 4

Avatar BriseIko
BriseIko
10:11 24.12.2025.

Petarde nije uspjela ni Jugoslavija iskorijeniti. Drugo o kakvim prestravljenim ljudima govorimo?!?! Možda ove woke curice. Treće ozljeđuju se djeca i na biciklima, i na trampolinima i to vrlo ružno, pa na već dobro poznatim el. romobilima, utapaju se u bazenima.... A što se tiče džukela i mačketina, odnosno hodajućih gnojidbenih strojeva, sjetimo se koliko puta su se djeca prestravila kad bi im takvo pseto dotrčalo bez povodca i brnjice, a vlasnik/ca su vikali: "Ne bojte se, neće ništa!" ili koliko puta ste ugazili u nusproizvod bilo psa ili mačke. A pro pos mačaka, one uvijek to rade u tuđem dvorištu. Uvijek. Nego woke ekipa uz podršku medija napravila spektakl oko petardi i ozljeda. I tomu će doći kraj, kad tad.

DA
daali
10:03 24.12.2025.

Petarde nisu za djecu niti napravljene, a to što u Zagrebu imamo 100 tisuća pasa i napravili smo ZOO od grada opet nije problem petarda! Petarde su super stvar, problem se ljudi koje eto rade gluposti sa djecom i psima! Pustite na miru ostalu večinu da se veseli!

JO
JovanC
09:48 24.12.2025.

Za Novu Godinu cijeli svijet slavi uz pirotehniku i nek se ljudi vesele. Ako vam smeta zivotinjama onda preselite na selo. Zivotinjama smeta i gradska buka, promet, stan od 40 kvadrata pa niste sebi uskratili komfor i odselili na selo. A drugima bi uskratili pravo da se vesele uz pirotehniku. Malo morgen.

