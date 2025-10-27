Detalji pucnjave u Zagrebu: Upao u ljekarnu s oružjem i uperio ga u muškarca. Kada ga je pokušao spriječiti, ispalio je hice

Zagrebačka policija objavila je detalje o pokušaju razbojništva na zagrebačkoj Trešnjevci. Naime, jučer oko 17.40 sati na Trešnjevci, u Ozaljskoj ulici, u ljekarni, u kojoj su se za to vrijeme nalazile tri zaposlenice starosti (29, 55 i 58) godina i kupac, 23-godišnji državljanin Kirgistana, stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, ušao je nepoznati počinitelj s vatrenim oružjem i očitim ciljem počinjenja razbojništva.

"S tom namjerom i tijekom činjenja kaznenog djela, počinitelj je u kupca, državljanina Kirgistana, koji se nalazio za pultom usmjerio vatreno oružje. Potom, uz prijetnju odvodi ga iza pulta za kojim su se nalazile zaposlenice, cijelo vrijeme imajući upereno oružje u njega. Tada se 23-godišnji državljanin Kirgistana suprotstavio počinitelji te je uslijedio tjelesni sukob njih dvojice. U tom sukobu počinitelj je ispalio dva hica, jedan u smjeru nogu 23-godišnjaka, a jedan u strop u smjeru 58-godišnje zaposlenice. Nakon svega toga počinitelj pokušava pobjeći iz ljekarne, no 23-godišnjak kreće za njim te ga na ulici ispred ljekarne uspijeva zadržati do dolaska policijskih službenika", priopćila je policija.



Razbojnik je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Kako je priopćila policija 23-godišnji državljanin Kirgistana i počinitelj lakše su ozlijeđeni te je liječnička pomoć 23-godišnjaku pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a 29-godišnjaku u službenim prostorijama, dok zaposlenice nisu ozlijeđene. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.