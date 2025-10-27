Naši Portali
DRAMA NA TREŠNJEVCI

Detalji pucnjave u Zagrebu: Upao u ljekarnu s oružjem i uperio ga u muškarca. Kada ga je pokušao spriječiti, ispalio je hice

27.10.2025.
u 11:10

Kako je priopćila policija 23-godišnji državljanin Kirgistana i počinitelj lakše su ozlijeđeni te je liječnička pomoć 23-godišnjaku pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a 29-godišnjaku u službenim prostorijama, dok zaposlenice nisu ozlijeđene.

Zagrebačka policija objavila je detalje o pokušaju razbojništva na zagrebačkoj Trešnjevci. Naime, jučer oko 17.40 sati na Trešnjevci, u Ozaljskoj ulici, u ljekarni, u kojoj su se za to vrijeme nalazile tri zaposlenice starosti (29, 55 i 58) godina i kupac, 23-godišnji državljanin Kirgistana, stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, ušao je nepoznati počinitelj s vatrenim oružjem i očitim ciljem počinjenja razbojništva.

"S tom namjerom i tijekom činjenja kaznenog djela, počinitelj je u kupca, državljanina Kirgistana, koji se nalazio za pultom usmjerio vatreno oružje. Potom, uz prijetnju odvodi ga iza pulta za kojim su se nalazile zaposlenice, cijelo vrijeme imajući upereno oružje u njega. Tada se 23-godišnji državljanin Kirgistana suprotstavio počinitelji te je uslijedio tjelesni sukob njih dvojice. U tom sukobu počinitelj je ispalio dva hica, jedan u smjeru nogu 23-godišnjaka, a jedan u strop u smjeru 58-godišnje zaposlenice. Nakon svega toga počinitelj pokušava pobjeći iz ljekarne, no 23-godišnjak kreće za njim te ga na ulici ispred ljekarne uspijeva zadržati do dolaska policijskih službenika", priopćila je policija.

Razbojnik je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Kako je priopćila policija 23-godišnji državljanin Kirgistana i počinitelj lakše su ozlijeđeni te je liječnička pomoć 23-godišnjaku pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a 29-godišnjaku u službenim prostorijama, dok zaposlenice nisu ozlijeđene. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
SC
schteff
11:14 27.10.2025.

bravo za kirgistanca! dajte mu domovnicu!

Avatar brons
brons
12:13 27.10.2025.

Bas sam prolazil u to vrijeme, mali kirgistanac od mozda 60 kg sredio ovog naseg od jedno 90 kg, cijelo vrijeme je vrištao ko curica kad su ga policajci drzali na podu a pištolj pored na nogostupu, grdo za gledati.

DA
darwil
11:46 27.10.2025.

Dajte vijest da je policija preventivno djelovala a ne došla i konstatirala izvršenje djela.Pa to može svaki obrt i pojedinac

