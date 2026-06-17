VIDEO Zbog Hrvatske je ostavila muža na rođendan i sama došla gledati vatrene!

Jedna hrvatska navijačica u Dallasu postala je pravi hit zbog poteza kojeg je napravila zbog utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Naime, ostavila je muža kod kuće u Los Angelesu jer ima samo jednu ulaznicu. Radi se o inače Hrvatici iz Širokog Brijega, Zori Lasić.
- On je stranac, Amerikanac i pustio me - rekla je navijačica našem novinaru ispred stadiona u Arlingtonu gdje večeras igraju Hrvatska i Engleska. Pokazala nam je tranparent na kojem piše: 'Oprosti što sam ti propustila rođendan, ljubavi. Volim te.'
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"ostavila sam muža radi provoda"... Već vidim da će je netko okarakterizirati kao pozitivnu osobu.