Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
UŽIVO OD 22 Stigli sastavi Hrvatske i Engleske: Dalić iznenadio i ostavio ključnog igrača na klupi
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
UŽIVO Portugal predvođen Ronaldom lovi pobjedu protiv DR Konga
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATMOSFERA U DALLASU

VIDEO Zbog Hrvatske je ostavila muža na rođendan i sama došla gledati vatrene!

SP 2026 Navijači oko stadiona uoči susreta Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/92
Autori: Tomislav Dasović, Stjepan Meleš
17.06.2026.
u 19:42

Pokazala nam je tranparent na kojem piše: 'Oprosti što sam ti propustila rođendan, ljubavi. Volim te'

Jedna hrvatska navijačica u Dallasu postala je pravi hit zbog poteza kojeg je napravila zbog utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Naime, ostavila je muža kod kuće u Los Angelesu jer ima samo jednu ulaznicu. Radi se o inače Hrvatici iz Širokog Brijega, Zori Lasić.

- On je stranac, Amerikanac i pustio me - rekla je navijačica našem novinaru ispred stadiona u Arlingtonu gdje večeras igraju Hrvatska i Engleska. Pokazala nam je tranparent na kojem piše: 'Oprosti što sam ti propustila rođendan, ljubavi. Volim te.'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
20:23 17.06.2026.

"ostavila sam muža radi provoda"... Već vidim da će je netko okarakterizirati kao pozitivnu osobu.

PV
prcko.vita
20:55 17.06.2026.

Zaboravila je dodati da će biti ziher vijerna, da izvinete.

ZA
zagabria3
19:51 17.06.2026.

Uvijek ima ovih koje se reklamiraju za vrijeme SP. Čekamo još onu Knoll

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!