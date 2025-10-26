Drama u Zagrebu: Uletio u ljekarnu i ispalio više hitaca, strani državljanin pokušao ga spriječiti

Prilikom pokušaja oružanog razbojništva u Gradskoj ljekarni na zagrebačkoj Trešnjevci u nedjelju popodne ispaljeno je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, jedna je osoba ozlijeđena, a počinitelj je uhićen, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Policija je oko 17,40 sati zaprimila dojavu da je nepoznata osoba pokušala opljačkati ljekarnu u Ozaljskoj ulici na Trešnjevci, u kojoj su se tada nalazile djelatnice i jedan strani državljanin. Strani državljanin je pokušao spriječiti pljačkaša, pri čemu je došlo do naguravanja i tjelesnog sukoba.

Tijekom sukoba ispaljeno je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, koji su oštetili zidove u ljekarni. Strani državljanin je zatražio liječničku pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice, a prema zasad utvrđenom njegova ozljeda nije posljedica ispaljenih hitaca, naveli su iz policije.

Počinitelj je ubrzo uhićen i stavljen pod nadzor policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, dodaju iz PUZ-a.