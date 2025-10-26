Naši Portali
POKUŠAJ PLJAČKE

Drama u Zagrebu: Uletio u ljekarnu i ispalio više hitaca, strani državljanin pokušao ga spriječiti

policija traka
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vedrana Larva/Hina
26.10.2025.
u 20:55

Tijekom sukoba ispaljeno je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, koji su oštetili zidove u ljekarni. Strani državljanin je zatražio liječničku pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice, a prema zasad utvrđenom njegova ozljeda nije posljedica ispaljenih hitaca, naveli su iz policije.

Prilikom pokušaja oružanog razbojništva u Gradskoj ljekarni na zagrebačkoj Trešnjevci u nedjelju popodne ispaljeno je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, jedna je osoba ozlijeđena, a počinitelj je uhićen, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Policija je oko 17,40 sati zaprimila dojavu da je nepoznata osoba pokušala opljačkati ljekarnu u Ozaljskoj ulici na Trešnjevci, u kojoj su se tada nalazile djelatnice i jedan strani državljanin. Strani državljanin je pokušao spriječiti pljačkaša, pri čemu je došlo do naguravanja i tjelesnog sukoba.

Počinitelj je ubrzo uhićen i stavljen pod nadzor policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, dodaju iz PUZ-a.
Zagreb Ljekarna pljačka

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
21:28 26.10.2025.

Bravo za stranog radnika. Kako bi Bulj postupio da je bio na njegovom mjestu? Sigurno ne tako hrabro. Osim ako bi se radilo o pečenjari, a ne ljekarni.

Avatar Matija22
Matija22
21:20 26.10.2025.

Sigurno neki narkoman došao po tablete.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:48 26.10.2025.

Je li opet BiH državljanin u akciji po Zagrebu?

