OČEVID JE U TIJEKU

Tragični detalji ubojstva u Zagrebu: 'Radili su jučer nešto na kući, bili su prijatelji'

Zagreb: U kući u četvrti Vrapče ubijen muškarac
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.10.2025.
u 11:31

– Čula sam lupanje, ali teško hodam pa nisam silazila. Čula sam da susjed s nekim priča. On nije s nikim komunicirao kako su mu roditelji umrli, a sestra otišla. Živio je sam, evo što se na kraju dogodilo. Ne znam zašto je to napravio – rekla je susjeda i kuma za 24sata.

Znam da je susjed koji živi u toj kući korisnik Caritas, vidjela sam ga jučer u trgovini. Živio je sam, prokomentirala je za 24 sata susjeda muškarca koji je u Zagrebu rano jutros osumnjičen da je ubio drugog muškarca. – Znam ubojicu od malih nogu. Radili su jučer nešto na kući, pripremali su nešto. Ništa nisam čuo, gledao sam film i bio sam budan do jedan ujutro. Nije se ništa događalo. Kad sam se ujutro probudio i vidio policiju, šokirao sam se. Ubio je prijatelja. Prije kad su se napili jako bi galamili, ali nikad nije bio nikakav incident  – kazao je pak susjed Ivan.

Podsjetimo, zagrebačka policija je izvjestila da se ubojstvo dogodilo u kući na adresi Lipički put u četvrti Vrapče. Muškarac (43) je usmrtio muškarca (40) najvjerojatnije uporabom tjelesne snage, nakon što su zajedno pili. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, a više o motivima zločina bit će poznato po njihovu dovršetku.

– To dijete znam od rođenja, moj sin je s njim vršnjak. Dečko je u duši dobar, ali eto krivo društvo u krivo vrijeme. Uvijek je bila galama kad bi netko došao. Žao mi je zbog toga što se dogodilo. Nisam ništa čula, ali pas me probudio. Jako rano su mu roditelji umrli. On kao da je moje dijete,  ali što je u njegovoj glavi bilo ne znam. Znam da su zadnjih tjedan ili dva taj prijatelj i on pjevali, malo se svađali, ali sto je točno sinoć bilo je znam – dodala je susjeda.
Vrapče ubojstvo Zagreb

