VIDEO Slovenac izvadio karabin i jako lovačko naoružanje. Pucao u more i prema policiji

U pravoj drami koja se događala cijelu noć u luci Gaženica u Zadru slovenski državljanin (1978.) osam sati je bio zabarikadiran ali i pucao uz benzinsku stanicu u Gaženici. Nakon filmskih scena tragične posljedice su samo pukom srećom izbjegnute, kako su nam potvrdili iz zadarske policije, a Slovenac je uhićen jutros oko 6,45 sati i doveden prvo u bolnicu, a potom će biti priveden u zadarsku policiju.

- Prema sadašnjim saznanjima slovenski državljanin je krenuo prema Crnoj Gori, stao ovdje i u benzinskoj stanici počeo kupovati neke stvari i eure i ništa nije navodilo da će doći do drame. U jednom trenutku i to već kada su djelatnice počele odlaziti, a što znači da nije točno informacija iz luke da su bili zatočeni počeo je vaditi karabin i jako lovačko naoružanje te sjeo ispred benzinske stanice i tako dulje vrijeme naoružan sjedio - rekao nam je visokopozicionirani izvor iz policije.

Naš reporter Frane Šarić javio se uživo iz luke Gaženica gdje se noćas odvijala prava drama

Na terenu je bio i Antun Dražina, načelnik PU zadarske koji nam je rekao kako je istinita informacija da je bilo pucanja na policijske službenike.

- Prema sadašnjim informacijama policijska službenica je prolazila uz benzinsku crpku i vidjela muškaraca kako sjedi te ga pitala što radi. On je nakon toga viknuo: 'Fuck police' i pucao u more. Nakon toga odvijala se prava drama jer je pucao desetak i više puta u pravcu policije. Angažirali smo specijalce iz Splita i Lučkog. Bilo je preko 30-ak policajaca. Počinitelj je nažalost pucao u njihovom pravci i srećom nije došlo do tragičnih posljedica. Stupili smo u kontakt i sa slovenskom policijom i od njih saznali za stanovite probleme koje počinitelj ima, te smo mu stoga prilazili i zbog toga oprezno. Nakon osam sati pregovaranja ipak se odlučio predati i on je sada otpraćen dalje - rekao nam je visokopozicionirani zadarski policajaca o slučaju koji je zaprepastio i sve s kojima smo razgovarali i koji su nam rekli da su čuli da je bilo pucnjave i da srećom nije došlo tragičnih okolnosti.

- Je čuo sam da je vikao svašta policiji, da je zatočio ljudi i da je Slovenac - rekao nam je jedan od konobara u luci Gaženica pred brojnim zaprepaštenim turistima.

Jedan policajac lakše ozlijeđen

O događaju se oglasila i policija. "U svezi navedenog događaja, policija u službenim prostorijama provodi kriminalističko istraživanje nad osumnjičenikom, za kojeg je utvrđeno da se radi o 44-godišnjem državljaninu Slovenije koji je prethodno tijekom noći iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u more i u pravcu policijskih službenika. Tom prilikom jedan policijski službenik je lakše ozlijeđen te mu je pružena liječnička pomoć,a u cilju utvrđivanja i drugih relevantnih činjenica teokolnosti navedenog događaja, policija i dalje nastavlja s kriminalističkim istraživanjem", navodi policija.