Detalji afere Janaf: Kako su primali mito i namještali milijunske poslove

USKOK pokrenuo istragu protiv 11 osoba, PNUSKOK kazneno prijavio 13 ljudi

USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 11 hrvatskih državljana (1960., 1969., 1976., 1961., 1968., 1978., 1963., 1984., 1970., 1986., 1946.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, davanja mita za trgovanje utjecajem, davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja te pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Večeras se oglasio i MUP. Oni su priopćili kako je PNUSKOK kazneno prijavio 13 osoba. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje nad više osoba, hrvatskih državljana, zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je prvoosumnjičeni (1960.), od rujna 2019. do rujna 2020. godine, u dogovoru s drugo - (1969.), treće - (1976.), četvrto - (1961.) i petoosumnjičenim (1968.), zbog interesa da njegovo trgovačko društvo dobije poslove izvođenja građevinskih i inženjerskih radova investitora dioničkog društva u suvlasništvu Republike Hrvatske, predao drugoosumjičenom iznos od 1.960.000,00 kuna kao nagradu za poduzimanje radnji potrebnih za dodjelu tih poslova, a na njegovo prethodno traženje.

Drugoosumnjičeni je, sa ciljem realizacije dogovorenog, od trećeosumnjičenog i četvrtoosumnjičenog zatražio izradu tehničke dokumentacije za potrebe postupka nabave i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude trgovačkog društva u stvarnom vlasništvu prvoosumnjičenog, a čime je prvoosumnjičenom omogućio sklapanje ugovora u vrijednosti od oko 40 milijuna kuna.

Nadalje, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je prvoosumnjičeni od rujna 2019. do rujna 2020. godine, zbog interesa da njegovo trgovačko društvo i društvo u vlasništvu osmoosumnjičenog (1963.) dobiju poslove na izvođenju građevinskih radova investitora jedinice lokalne samouprave u vrijednosti od 4.100.000,00 kuna, poduzeo radnje da sedmoosumnjičena (1978.) izradi projektnu dokumentaciju kojom je osigurana prednost trgovačkim društvima u vlasništvu prvo- i osmoosumnjičenog u odnosu na druge zainteresirane gospodarske subjekte u okviru planiranog javnog nadmetanja. Potom je prvoosumnjičeni poduzeo radnje sa ciljem odabira građevinskog nadzora kojim bi se društvu u njegovom vlasništvu i društvu u vlasništvu osmoosumnjičenog odobrilo plaćanje svih izvedenih radova neovisno o njihovoj kvaliteti.

Također, sumnja se da je prvoosumnjičeni od rujna 2019. do rujna 2020. godine, zbog interesa da njegovo društvo dobije poslove na izvođenju građevinskih i inženjerskih radova investitora trgovačkog društva u suvlasništvu Republike Hrvatske procijenjene vrijednosti nabave 97.365.000,00 kuna, tražio od desetoosumnjičenog (1984.) manipuliranje predpostupkom i postupkom javnog nadmetanja mijenjanjem Dokumentacije o nabavi.

Sukladno zahtjevima prvosumnjičenog i njegove suradnice, jedanaestoosumnjičene (1970.), desetoosumnjičeni je tražio od dvanaestoosumnjičene (1986.) da, kao zaposlenica trgovačkog društva u suvlasništvu RH, objavljuje one odgovore koje joj je dala jedanaestoosumnjičena i time Dokumentaciju o nabavi mijenja prema potrebama trgovačkog društva u vlasništvu prvoosumnjičenog.

Nakon toga je desetoosumnjičeni, u dogovoru s prvoosumnjičenim i jedanaestoosumnjičenom, fingirao provođenje pozivnog natječaja za nabavu usluga tehničke evaluacije ponuda. Ponude su dostavljene onim društvima koje su prethodno odabrali prvoosumnjičeni i jedanaestoosumnjičena, kako bi se u konačnici odabralo društvo u vlasništvu jedanaestoosumnjičene. Potom je ponuda trgovačkog društva u vlasništvu prvoosumnjičenog, uslijed tehničke evaluacije koju je provela jedanaestoosumnjičena, ocjenjena u cijelosti valjanom. Na taj način su stvorili sve preduvjete za donošenje odluke o odabiru trgovačkog društva u vlasništvu prvoosumnjičenog, kao izvođača radova.

Osim navedenog, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je prvoosumnjičeni od rujna 2019. do. rujna 2020. u Velikoj Gorici, poduzeo sve radnje da jedinica lokalne samouprave ponovo pokrene postupak javnog nadmetanja, a sve s ciljem da njegovo društvo dobije poslove na izvođenju radova investitora jedinice lokalne samouprave. U vezi toga je dogovorio da će ponude za izradu projektne dokumentacije dostaviti društvu u vlasništvu trinaestoosumnjičenog (1946.) koji će kreirati projektnu dokumentaciju na način da će osigurati prednost trgovačkom društvu u vlasništvu provosumnjičenog, no uslijed uhićenja i pokretanja kaznenog postupka istu nije do kraja kompletirao.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja deset osumnjičenih je predano ili će biti predano pritvorskom nadzorniku , dok je policija protiv 13 osumnjičenih osoba podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta zbog sumnje da su počinili kaznena djela trgovanja utjecajem, davanja mita za trgovanje utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju."