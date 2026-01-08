FOTO Evo što se zapravo dogodilo na pruzi, ljudi u Split putovali 20 sati: Objavljene fotografije

Putnici vlaka 523 koji je u utorak u 13,49 sati krenuo iz Zagreba prema Splitu stigli su na odredište u srijedu oko 11 sati nakon što je vlak bio zaustavljen na kolodvoru Knin zbog oštećenja stakla na lokomotivi izazvanog granom koja je pod snježnim nanosom ušla u profil pruge. Zbog zatvorene pruge između kolodvora Knin i Kosovo nagibni vlak koji je poslan po putnike nije mogao nastaviti vožnju, a s obzirom na nemogućnost ispostavljanja zamjenskih autobusa, putnici su čekali na otvaranje pruge. Tijekom čekanja putnici su informirani sukladno raspoloživim podacima, a HŽPP im je podijelio hranu i piće, priopćio je HŽ.

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske na svojoj Facebook stranici objavio je fotografije radova u tunelu gdje su uklanjali ledenice.

"Jučerašnji radni dan ekipe ZOP-a na dionici Knin – Gračac pokazuje kako željeznica funkcionira u stvarnim, zahtjevnim uvjetima. Na fotografiji je vidljivo uklanjanje ledenica u tunelu – posao koji se ne vidi, ali je presudan za sigurnost prometa. Takvi zahvati zahtijevaju izlazak na teren u otežanim vremenskim i infrastrukturnim uvjetima, visoku razinu stručnosti te stalnu koordinaciju s prometnom službom. Istodobno, prometno osoblje prilagođava rad kako bi se zahvati mogli sigurno provesti i promet nastavio bez ugrožavanja ljudi i vlakova. Željeznica je sustav u kojem nema nevažnih karika. Svaki dio ima svoju ulogu, a sigurnost nastaje tek kada svi dijelovi rade svoj posao odgovorno i usklađeno. Svjetlo na kraju tunela ne dolazi samo od sebe – ono je rezultat rada ljudi koji u tunel prvi ulaze", poručili su.

U srijedu je zbog istih razloga otkazan i vlak 520 (Split 7:54 - Zagreb GK 16:04). Putnicima se HŽPP ispričava zbog nastalih neugodnosti te ih moli da neiskorištene karte vrate na blagajni ili pošalju na e-mail reklamacije@hzpp.hr kako bi im bio vraćen cijeli iznos. Putnici su situaciju opisali kao dugotrajnu, ali podnošljivu.

Studentica Marta Školar Ćanić rekla je da je putovanje trajalo više od 21 sat. "Nisam stigla na kolokvij na fakultetu, što me razočaralo. Stalno se vozim vlakom i obično sam naviknuta na ovakve situacije, ali ovo mi je bilo previše. Spavala sam i nisam se smrzavala, a jutros su nam podijelili kroasane i sok. Jedini problem je što u vlaku nije bilo pitke vode“, rekla je. Putnica Ivka istaknula je da su kupei bili dovoljno topli i da su putnici dobili hranu i piće pred kraj putovanja.

"Kad smo doznali, prvo su govorili da je problem s lokomotivom, zatim smrznuta skretnica, a potom porušena stabla. Nekako smo se prilagodili i izdržali, i sve u svemu stigli smo na odredište. Ipak, opet ću koristiti vlak jer su vremenski uvjeti takvi kakvi jesu. Nije nam bilo hladno jer smo bili u kupeima, imali smo ono što smo ponijeli od kuće, a pred kraj putovanja dobili smo vodu, sok, čaj i kroasane“, ispričala je. Jedna od putnica dodala je da su unatoč fragmentarnim informacijama putovanje uspjeli dovršiti i da će se i dalje koristiti vlakovima zbog udobnosti i topline vagona. "Nama nije bilo hladno, a hrane je bilo dok je trajala zaliha... Nismo imali sve informacije, osoblje je bilo simpatično, ali ni oni nisu znali sve detalje“, rekla je.