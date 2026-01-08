Naši Portali
TREBA UKLONITI 4000 STABALA

Prije 6 dana krenuli radovi na Marjanu. Sad su stali, a Grad ima i dodatni trošak. Javila se bivša vlast

Split: Započeta sanacija Park šume Marjan nakon ljetne oluje
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Slavica Vuković
08.01.2026.
u 15:30

Prije tjedan dana izvođači su započeli s uklanjanjem stabala srušenih u nevremenu, kao i onih zaraženih potkornjakom. Iz Grada Splita obavještavaju kako su radovi na sanaciji vjetroloma u Park-šumi Marjan privremeno obustavljeni

Privremeno se obustavljaju radovi na sanaciji Park šume Marjan koja se ponovno otvara za građane, nakon što su prije tjedan dana izvođači započeli s uklanjanjem stabala srušenih u nevremenu, kao i onih zaraženih potkornjakom. Iz Grada Splita obavještavaju kako su radovi na sanaciji vjetroloma u Park-šumi Marjan privremeno obustavljeni sukladno rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) kojim je poništena Odluka o odabiru izvođača za sanaciju Marjana. Poručuje kako se nastavak sanacije očekuje u najkraćem mogućem roku. "Samo izvođenje radova započelo je 2. siječnja 2026. godine, a ugovoreni su sukladno Rješenju DKOM-a od 27. studenog 2025. godine kojim je odobreno sklapanje ugovora o izvođenju radova nakon izjavljene žalbe na Odluku o odabiru od 30. listopada 2025. godine, s obzirom da je Grad Split naglasio vjerojatnost da bi svako daljnje odlaganje izvođenja radova moglo dovesti do nastanka štete koja je nerazmjerna. veća od vrijednosti predmeta nabave, kao i da je ugovaranje istih u javnom interesu uzimajući u obzir kako je o spomenutoj žalbi odlučeno Rješenjem DKOM-a od 18. prosinca 2025. godine (objavljeno 7. siječnja 2026. godine) i postupak vraćen u prethodnu fazu postupka javne nabave, s radovima će se zastati te će se s izvođačem regulirati odnosi sukladno Zakonu i Rješenju DKOM-a, pri čemu od strane izvođača neće biti potraživanja" naglasila je Ana Đeldum zadužena za odnose s javnosti u Gradu Splitu.

Ističe kako će Grad Split u najkraćem mogućem roku provesti ponovljeni pregled i ocjenu ponude i donijeti novu Odluku o odabiru izvođača te poduzeti sve zakonom dopuštene korake kako bi potrebni radovi na Marjanu bili izvedeni čim prije. Na odluku o poništenju natječaja, koji je u Splitu iz Zagreba stigao u srijedu, reagirao je bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Javna nabava je posebna priča u Hrvatskoj o čemu bi se mogla napisati razna djela, od komedije do tragedije. Stručne službe ih provode kako najbolje znaju i umiju u dozlaboga odabrano kratiziranom sustavu, a onda u slučaju žalbe DKOM odlučuje o ishodu najčešće mjesecima, a to je još jedna posebna priča naše birokracije. Do prošlog mandata žalbe na javnu nabavu i eventualna poništenja odluke o odabiru nisu bile političke teme, da bi zadnje četiri bile. Šuta i njegovi suradnici za sve su napadali Ivicu Puljka s argumentacijom "hoće li platiti to iz svog džepa?" ili sad kad je u Puljkovoj koži druga retorika?" izjavio je Bojan Ivošević.

Naime odlukom DKOM-a, Grad Split mora žalitelju, Obrt za usluge u šumarstvu vl. Drago Marjanović iz Karlovca, nadoknaditi troškove žalbenog postupka. Ivošević također postavlja i pitanje kako će se poništenje odluke na temelju koje je potpisan ugovor s izvođačem radova financijski odraziti na Grad Split, kao i kako će se ova situacija odraziti na Park šumu Marjan s koje treba ukloniti više od 4000 tisuća oštećenih i zaraženih stabala.

Igor Skoko, tajnik Centra prozvao je gradonačelnika za nesposobnost. "Ipak se radi o čovjeku koji za 6 godina direktorskog mandata u ViK-u niti jednu javnu nabavu nije uspio dovesti do kraja. S druge strane, sve što se događa oko Marjana od početka mandata T. Šute, opravdava sumnje u njegove dobre namjere" poručio je Skoko.

FOTO Evo koliko košta papreno noćenje Maje Šuput i njenog Šime u raskošnoj vili na dalekom otočju
Split: Započeta sanacija Park šume Marjan nakon ljetne oluje
