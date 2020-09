HDZ-ova većina sigurna iako se iz Remetinca ne može glasati

Nakon istrage protiv Josipe Rimac, koja je obuhvatila i niz drugih HDZ-ovih dužnosnika, USKOK je danas pokrenuo još jednu za HDZ prilično neugodnu priču. Od Sabora je zatražio ukidanje zastupničkog imuniteta gradonačelniku Velike Gorice Draženu Barišiću kojega se sumnjiči za zloporabu položaja. Nešto kasnije u Mandatno-imunitetno povjerenstvo došao je sličan zahtjev i za gradonačelnika Požege, također HDZ-ovca Darka Puljašića, protiv kojega se postupak vodio i prije nego što je izabran za zastupnika.

USKOK ne radi paušalno

Nelagodu u stranci donekle ublažava činjenica da je u istoj istrazi u okviru koje je USKOK "nagazio" Barišića i Vinko Grgić, SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške, osumnjičen za primanje mita. No, iako je istraga protiv njihova gradonačelnika neugodna za stranku, SDP-u je ova situacija donekle lakša jer nije na vlasti. Barišić je, s druge strane, dio minimalne Plenkovićeve većine od 76 zastupnika, za održavanje koje je, želi li se izbjeći ponavljanje scenarija sa "žetončićima", važna svaka ruka u Saboru. Upravo ta činjenica, uz samo otvaranje u kratkom roku dva postupka kojima su obuhvaćeni visoki dužnosnici iz HDZ-a, ostavlja dojam o pojačanom angažmanu Državnog odvjetništva u borbi protiv korupcije. Da se može govoriti o novom zamahu u toj borbi smatra i specijalist za kazneno pravo odvjetnik Veljko Miljević.

- Ako gledamo na ta dva predmeta, oni nisu beznačajni niti po svojoj naravi niti po kaznenim djelima, za koja su predviđene prilično visoke kazne. S obzirom na to što je do sada izišlo u tzv. aferi Rimac, vidi se da se radi o ozbiljnim stvarima. I Dragan Kovačević, prilično je ozbiljna politička osoba, kao i dvojica gradonačelnika koji su ujedno i zastupnici u Hrvatskom saboru. A riječ je o angažmanu USKOK-a, koji se bavi ozbiljnim djelima iz sfere koruptivnih kaznenih djela, što se ne može raditi paušalno - kazao je Miljević u studiju Večernjeg lista, uvjeren kako ovakvi postupci mogu vratiti povjerenje javnosti u državu i pravosudni sustav.

VIDEO: Miljević: Ne vjerujem da bi se išlo u ovakvu masovnu akciju preko noći. Vjerojatno su prije bili izvidi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A da je to povjerenje na poraznoj razini pokazuju i teorije po kojima se u istragu krenulo samo zato što Dragan Kovačević nije dao svoj mandat na raspolaganje iako je to od uprava tvrtki u državnom vlasništvu zatražio premijer Plenković. Po ovoj teoriji, HDZ na čelnom mjestu u Janafu želi vidjeti nekog drugog pa se odlučio riješiti Kovačevića uz pomoć USKOK-a. U to ne vjeruju u HNS-u, iz kojeg je Kovačević došao u Janaf, a stranku je napustio prije nešto više od godinu dana.

- To mogu tvrditi samo oni koji ne znaju osnovne stvari, prije svega da je Janaf dioničko društvo izlistano na burzi i da predsjednik njegove uprave ne može podnijeti mandat na raspolaganje Vladi - tumači jedan visokopozicionirani HNS-ovac. Ističe i kako Janaf uopće nije bio predmet pregovora između HNS-a i HDZ-a jer je Kovačević na čelu naftovoda potvrđen u veljači i mandat mu je praktički tek počeo.

Naš izvor tvrdi i da je Plenković s Kovačevićem u korektnim odnosima te da bi ga Kovačević poslušao da je od njega zatražio ostavku. Uvjeren je da je Plenković čvrsto riješio obračunati se s korupcijom i u HDZ-ovim redovima i drugdje i da to omogućuje snažnije djelovanje USKOK-a.

Ovu tezu, međutim, pod znak pitanja dovodi zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Puljašiću, protiv kojega se postupak vodi već 18 mjeseci. Vodio se, dakle, i prije nego što ga je stranka kandidirala na izbornoj listi za Sabor, a sada je zatraženo skidanje njegova imuniteta jer se postupak protiv zastupnika ne može voditi bez odobrenja Sabora. Naši izvori u HDZ-u kažu kako je Plenkoviću i u trenutku kreiranja izbornih lista bilo poznato kako stoje stvari s Puljašićem.

- Otprije nam je bilo poznato da će doći zahtjev za skidanjem Puljašićeva imuniteta i nije mi jasno zašto je njegovo ime stavljeno na listu - komentirao nam je jedan visokopozicionirani HDZ-ovac. Ovaj izvor pita se i kako Plenković, koji je premijer u drugom mandatu i na raspolaganju ima državne službe, nije znao da bi se u sličnoj gabuli mogao naći i Dražen Barišić, no pitanje je smije li premijer tajne službe koristiti u sastavljanju stranačkih lista za parlamentarne izbore.

Skidanje imuniteta dvojici njihovih zastupnika u stranci je izazvalo zabrinutost i zbog održavanja parlamentarne većine. Za nju je nužno najmanje 76 zastupnika, koliko ih HDZ s koalicijskim partnerima trenutno i broji. Činjenica je da je brojnim zastupnicima u prošlom mandatu skinut imunitet pa su bez problema odradili mandat do kraja, no za Barišića, baš kao i za SDP-ova Grgića, USKOK je skidanje imuniteta zatražio ne samo za istragu, nego i za određivanje istražnog zatvora. Ovaj zahtjev Mandatno-imunitetno povjerenstvo prihvatilo je jednoglasno pa će to vjerojatno sutra potvrditi i Sabor, a zastupnici u glasovanju ne mogu sudjelovati iz Remetinca, što znači da je HDZ-ova većina došla u pitanje. Pa iako je Plenković u više navrata naglašavao kako neće biti "novih žetončića", očito je kako je većina od 76 ruku vrlo krhka ma koliko monolitna bila.

VIDEO: Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjičI više ljudi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mandat na raspolaganje

- Bespotrebno se dovodimo u situaciju da nam visi većina u Saboru. Zasad to još nije tako, ali lako bi nam se moglo dogoditi da ćemo morati širiti većinu jer nam drugo neće preostati - komentira naš sugovornik iz HDZ-a. Izlaz iz ove situacije HDZ-u bi mogao osigurati jedino Barišić, stavljanjem mandata u mirovanje, nakon čega bi ga u Saboru zamijenio netko drugi sa stranačke izborne liste. Da je ovakav scenarij izgledan dao je naslutiti i sam Barišić, a to je potvrdio večeras i predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić.