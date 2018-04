Majci koja je ugušila dijete 33 godine zatvora

Zbog ubojstva trogodišnjeg sina Denisa na pulskom Županijskom sudu na 33 godine zatvora i još najviše dvije godine psihosocijalnog liječenja nepravomoćno je osuđena žrtvina majka Chiara Pašić (33).

Za ubojstvo sina sudilo joj se zajedno s maloljetnicom koja joj je u zločinu pomagala, no novinari su prilikom izricanja njene kazne morali napustiti sudnicu.

Tužiteljstvo je u svom završnom govoru ustvrdilo kako smatra dokazanim da su Pašić i maloljetnica, tada 14-godišnjakinja odbjegla iz Doma za odgoj djece i mladeži u Puli, 23. svibnja prošle godine u poslijepodnevnim satima jastukom ugušile Chiarina sina u stanu u Akvilejskom prilazu, a potom tijelo dječaka odnijele i bacile u more, uz obalu bivše vojarne Vallelunga.

Chiara Pašić tereti se da je 23. svibnja lani, zajedno s maloljetnicom koja je odbjegla iz Doma za odgoj djece i mladeži u Puli, u stanu na Akvilejskom prilazu ugušila svog trogodišnjeg sina. Nakon toga, mališanovo tijelo su odnijele i bacile u more uz obalu bivše vojarne Vallelunga. Kako bi prikrile što su učinile, prema optužnici, Chiara Pašić oko ponoći nazvala je policiju i prijavila im nestanak djeteta. Ispričala im je da je sina zadnji put vidjela oko 18.30 kako se igra u parku pred stanom u kojem žive, a tvrdila je i da ga je nakon nestanka, prije prijave policiji, tražila. Policajcima njezina priča od početka nije bila uvjerljiva, no organizirali su potragu. No Chiara Pašić na kraju se slomila na ispitivanju te je priznala da je dijete udavila. Policajcima je kazala i gdje je tijelo odbacila, a s njom je uhićena i maloljetnica koja je tada imala 14 godina.

Presudno mišljenje vještaka

Što je Chiaru Pašić motiviralo da počini ovaj grozomoran zločin, kakva je uloga maloljetnice u njemu, što su o svemu kazali svjedoci i vještaci, raspetljavalo se tijekom suđenja koje se odvijalo iza zatvorenih vrata. Njezina majka javno je govorila da Chiara Pašić ima psihičkih problema, no da se nije htjela liječiti. Za odluku o kazni vjerojatno će najpresudniji biti vještački nalaz, odnosno procjena je li ona u trenutku ubojstva bila ubrojiva. U žalbi zbog određivanja istražnog zatvora, Chira Pašić prigovarala je zakonitosti tog nalaza, jer je, kako je navedeno u žalbi, nalaz napravljen nakon što su je vještaci pregledali i s njom proveli tri sata, a da im ona nije odgovorila ni na jedno postavljeno pitanje. Vrhovni je sud njezinu žalbu odbio, smatrajući da je nalaz vještaka zakonit dokaz jer je utemeljen na liječničkoj i drugoj dokumentaciji. Za zločin za koji se tereti zapriječena je kazna dugotrajnog zatvora.