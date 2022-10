Danas je zadnji dan za predaju porezne prijave u Njemačkoj, ako zakasnite kazne mogu biti paprene

Porezni obveznici u Njemačkoj mogu još danas, 31. listopada, predati poreznu prijavu za 2021. godinu. U saveznim zemljama u kojima je današnji dan praznik, rok je produljen za jedan dan, do 1. studenog.

To se odnosi na Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Zapadno Pomorje, Donja Saska, Saska, Saska-Anhalt, Schleswig-Holstein i Tirinšku. Njemačke su vlasti ove godine rok za podnošenje porezne prijave pomaknule s 31. srpnja na 31. listopada 2022. zbog pandemije koronavirusa, podsjeća Fenix magazin.

Njemačka udruga za pomoć pri porezu na plaću “Ujedinjena pomoć pri porezu na plaću e. V. (VLH)” dala je ovom prigodom odgovore na važna pitanja o rokovima i novim poreznim olakšicama. Kada je 2017. prvi put produžila rokove za podnošenje prijava, porezna je uprava također postrožila pravila: tko propusti rok i preda poreznu prijavu prekasno, mora imati dobre razloge za to, inače može brzo postati skupo.

Prije 2018., nadležna porezna uprava odlučivala je o tome hoće li se naplatiti dodatni porez obveznicima koji su prekasno predali prijave, no ta sloboda više nije dostupna. Kada rok istekne, za svaki započeti mjesec plaća se 0,25 posto preostale porezne obveze u iznosu ne manjem od 25 eura. Dakle ako prijavu predate mjesec i jedan dan kasnije, platit ćete dodatnih 0,5 posto to jest najmanje 50 eura. Maksimalni iznos naknada za kašnjenje može se popeti do 25.000 eura.

Ako poreznu prijavu pripremate i predajete putem ELSTER online portala, potreban vam je siguran pristup za koji morate osigurati elektronički certifikat. Certifikat se može dobiti putem interneta, no prije toga treba osigurati aktivacijski kod koji porezna uprava šalje poštom, što traje neko vrijeme.

Osim toga, još jedan razlog zašto je bolje ne pripremati prijavu kratko prije roka podnošenja su nove porezne prednosti koje je lako zanemariti ako u žurbi podnosite prijavu. Valjalo bi obratiti pažnju na paušalnu stopu za kućni ured i putovanje na posao te naknadu za skraćeno radno vrijeme.

Od 2020. na snazi ​​je paušalna stopa matičnog ureda, koja se može zatražiti i za poreznu godinu 2021. Svi koji su radili od kuće, ali ne ispunjavaju uvjete za odbitak troškova, mogu koristiti novu paušalnu stopu. Najmanje 5 eura dnevno do 120 dana može se potraživati ​​u porezne svrhe.

Osim toga, nova je i naknada za prijevoz na posao za one dane kojima zaposlenik ne radi od kuće. Ispravnog naziva 'naknada za udaljenost', nedavno je povećana za dulja putovanja, a odnosi se i na zajedničko korištenje automobila. Za putovanja kraća od 20 kilometara, zaposlenicima se isplaćuje 30 centi po kilometru, a za putovanja od 21 kilometar na više 35 centi. Sljedeće godine ovaj iznos raste na 38 centi po kilometru za udaljenosti veće od 21 kilometar.

Za mnoge porezne obveznike važno je i pitanje naknade za zamjenu plaće. Svatko tko je primio više od 410 eura takvih naknada u godini dana dužan je podnijeti poreznu prijavu. U to spadaju naknada za skraćeno radno vrijeme, roditeljska naknada, te naknade za nezaposlene i za bolovanje.

Za poreznu prijavu za 2021. veće su i osnovne olakšice. Popele su se na 9,744 eura za samce te dvostruko više za bračne i civilne partnere. Porezni obveznici čiji su oporezivi prihodi i naknade za zamjenu plaće ispod osnovnog odbitka ne moraju plaćati porez. A oporezivi dohodak umanjuje se za sve što se može odbiti kao rashodi dohotka, posebni izdaci ili izvanredna opterećenja.

Ako vašu poreznu prijavu za 2021. izrađuje udruga ili porezni savjetnik, imate više vremena za predaju te je vaš rok 31. kolovoza 2023. godine.

