Njemački virolog: Covid će ostati s nama generacijama, ali više nije pandemija

Covid-19 sada je endemska virusna infekcija s kojom ćemo živjeti generacijama, smatra čelnik njemačkog Stalnog odbora za cijepljenje Thomas Mertens.

U intervjuu za bavarsku televiziju, Mertens je podsjetio na činjenicu da je većina Nijemaca bila zaražena, cijepljena, ili oboje. "Onda je pitanje jesmo li još uvijek u pandemiji ili ne" zaključio je, napomenuvši da je to pitanje možda važnije u psihološkom nego u znanstvenom smislu, prenosi Fenix magazin.

"Može se reći da je u međuvremenu postala endemska virusna infekcija, koja će s nama ostati generacijama" kaže Mertens, dodajući kako i dalje imamo dužnost zaštititi one koji su u opasnosti od obolijevanja cijepljenjem i nošenjem maski.

Objasnio je da pandemiju proglašavamo kada globalno nepoznati uzročnik, s kojim ljudi nemaju imunološkog iskustva, prodre u stanovništvo, dok se bolest smatra endemskom ako je trajno prisutna u regiji s približno konstantnim brojem oboljelih. On smatra kako covid više nije pandemija, jer "težina bolesti nije dio definicije pandemije".

No glasnogovornica njemačkog Ministarstva zdravstva u petak je poručila kako se ništa ne mijenja. "Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je pojavu koronavirusa 2020. pandemijom, i samo WHO može revidirati tu procjenu" izjavila je.

