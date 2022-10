Cura interventnog policajca: Huligani su očekivali bombončić?; Supruga navijača: Bravo, samo nastavite pravdati premlaćivanje

Oni sprječavaju narušeni javni red i mir da možemo mirno spavati i sigurno šetati ulicama grada. Djeluju u slučajevima opasnosti prouzročenih elementarnim nepogodama, poplavama, požarima te sudjeluju u spašavanju u nepristupačnim terenima uz primjenu specijalne opreme i tehnike. Zanima me da huliganima gore kuće bi li onda zvijeri bile dobrodošle? Pita se ovo cura interventnog policajca koji je sudjelovao u događaju o kojem su svi pisali nakon utakmice Hajduka i Dinama u Splitu gdje je došlo do sukoba policije i navijača, a pojavila se i snimka na kojoj policajac tuče navijača Torcide.

Imam potrebu reći par riječi o tim zvijerima, kako ih nazivaju gospoda huligani, napisala je za Dalmatinski portal cura interventnog policajca. Napisala je kako je 'ta zvijer završila Policijsku akademiju, mjesto koje upisuju u glavi zdravi momci koji su prošli psihičku i fizičku provjeru. Stega, vojnički režim, loša prehrana, malo sna, održavanje fizičke spremnosti iz dana u dan, borbe sa samim sobom da se uspije, izdrži, nauči... oblikuju njihov karakter koji se očituje u samodisciplini, poštivanju autoriteta, navikama redovitog treninga, izostanku alkohola, duhana i ostalih poroka'.

- Dok njihovi vršnjaci vise po ulicama, opijaju se po klubovima i prate voljenog Hajduka na gostovanjima pušeći travicu na odmorištima, oni se školuju da bi sutra ja i vi mogli nazvati 192 kad nastupi hitni problem - dodala je i napisala kako neto plaća policajca vježbenika iznosi 3.852,46 kn, dok policajac s položenim državnim ispitom ima 4.342,39 kn.

Napisala je i 'čemu služe te zvijeri'.

- Oni osiguravaju visoko rizična javna okupljanja, nasilne prosvjede, demonstracije, nogometne utakmice itd. Što to znači? Kad razularena masa poludi i krene npr. razbijati izloge vaših trgovina, vaše automobile ili bacati kamenje koje može doletjeti vašem djetetu kojeg držite za ruku i slučajno tu prolazite, oni dođu i to spriječe. Biste li vi stali pred tu masu koja se otima kontroli i branili svoj automobil? Ja ne bih. Nemam muda. Ali očekujem da to netko riješi. Da spriječi huligane u divljanju. Oni sprječavaju narušeni javni red i mir da možemo mirno spavati i sigurno šetati ulicama grada - napisala je.

Navodi i kako interventni specijalni policajci imaju 'posla s najgorim šljamom ljudskog društva, narkomanima, dilerima, nasilnicima, silovateljima, ubojicama, reketarima...' Kaže kako oni rade najsloženije i najopasnije zadaće te da zato nisu plaćeni 15 tisuća kuna već od 7500 do 9000 kuna i to kada se zbroji prekovremeni rad, noćne smjene i ostalo.

Zatim je opisala što je njena 'zvijer' radila u danu derbija. Piše kako je radni dan započeo u 14 sati, a završio idući dan u 7 ujutro. Prvo je u Dugopolju trebalo osigurati dolazak protivničkih navijača, a zatim na Poljudu spriječiti 'ulazak 'navijača' s noževima i ostalim zabranjenim stvarima'.

- Nakon nogometnog susreta treba otpratiti igrače da im se što ne dogodi i onda odraditi cijelu noć ako bilo kome od nas bude trebala intervencija jer pijani nasilnik koji kući mlati ženu i djecu ne gleda je li dan ili je noć. Naravno da su cijeli dan na nogama, gladni, žedni, pod opremom itd. al' to su izabrali, je li tako?

Kao što je Torcida izabrala tu noć gađati ih bocama, kamenjem, bloketima. Ne bih tu šačicu napušenih i alkoholiziranih klošara nazvala Torcidom jer Torcida je za mene skupina koja navija i bodri svoj klub i trebala bi gdje god se pojavi izazvati poštovanje. Ovo je šaka huligana koji dobiju moć kad su u masi. Oni nemaju veze s Hajdukom ni navijanjem - napisala je za Dalmatinski portal.

Piše kako su prvo napali policiju koja je onda pozvala pojačanje.

- Njih 50-ak i više, a zvijeri svega nekoliko. Ulice našeg grada nisu bile sigurne u tom trenutku i slučajnom prolazniku je mogla doletjeti boca ili kamen u glavu. Kad su oni koji su se najviše junačili i dolazili u najbliži kontakt s policijom želeći im nanijeti ozljede bili savladani, e to im se baš i nije svidjelo. Naime, oni su očekivali da ih policajci pomaze, daju bombončić i kažu kako to nije bilo lijepo od njih. Da dopuste da ih ubiju bocama, zakolju razbijenim grlima boca? Pa dobro ljudi, što su trebali napraviti? Jeste li se ikad našli u takvoj situaciji? Nema tu pregovora više. Naravno da su sva sredstva prisile bila potrebna. Nisam za nasilje, ali itekako su potrebna. Da im više nikad ne padne napamet da ulice našeg grada ne budu sigurne. Da se ljudi boje izaći iz kuće. Da krenu na policiju. I da napokon shvate. Svaki put će dobiti ono što zaslužuju, a nitko tko nije zaslužio neće dobiti, vrlo jednostavno - napisala je, između ostalog, u pismu.

Redakcija Dalmatinskog portala nakon objave tog pisma objavila je i odgovor koji je stigao od supruge navijača koja je opisala svoje iskustvo koje je doživjela 21. svibnja kada je njen suprug otišao na utakmicu u Zagreb.

- Imam potrebu odgovoriti curi interventnog policajca kojoj nije problem što se premlaćuju navijači i koja spominje teške uvjete rada svoga odabranika. Hoćemo li malo priču s druge strane medalje? Žene jedne od tih huligana. Huligana koji ima tri kćeri. Huligana koji je 21. svibnja išao s ekipom na gostovanje u Zagreb - stoji na početku reakcije.

'Supruga navijača' navodi kako je kasnije te večeri dobila poruku od prijatelja njenog supruga koji joj je napisao kako nitko ne može doći do njega i da se ne zna gdje se nalazi.

- Cijelu noć ne mogu spavati, ne znan gdje mi je muž ni što se dogodilo. Koga zvati, koga tražiti? Sutradan je nedjelja. Nitko, ali nitko se ne javlja! Znači, policija ne obavještava: 'Ej, gospođo, uhvatili smo van muža'.

Ne znam je li uopće živ. U ponediljak se javlja tek njegova odvjetnica. Policija uopće ne smatra bitnim obavijestiti obitelj. Bilo bi zanimljivo prijaviti nestanak. Koliko su sposobni jedni bi ga držali u stanici, a drugi ga tražili. Da skratim, nesposobnost 'naše' policije se morala pokriti. Od te vrsne 'naše' policije nije se moglo izdvojiti pet sposobnih policajaca koji bi uhitili ove što su radili gluposti nego su čupali uredno ljude iz auta i premlaćivali ih kao male muje. Uključujući mog muža. I kad im je išao pokazati da je na mobitelu i sjedi u autu, mobitel su mu razbili. Tko će za tu štetu odgovarati, ne znam. Auta mnogih su isto oštećena od strane 'naše' policije jer se premlaćivalo svakoga tko je išao poviriti iz vozila što se događa (ako su išli vidjeti, očito se nisu osjećali ugroženi).

Pa sad, gospođo, pitam: kako je meni bilo? I drugim ženama i mamama uhićenih na Desincu? Jer stopostotno sam sigurna da netko tko ima djecu, ženu i posao neće paliti baklje na pumpi jer ima za koga živjeti i raditi, ima svoje odgovornosti. Kako bi pametna žena poput vas objasnila svojoj djeci gdje je tata bio 25 dana, ni kriv ni dužan jer je išao na utakmicu? Ili da im odmah u dobi od 10, četiri godine i najmlađu od 11 mjeseci učim u kakvoj državi žive? Da je pola 'naših' policajaca i vladajućih korumpirano i jadno. I da im je bolje učiti strani jezik i ići živjeti vani gdje takvi interventni policajci nemaju više od koga uzimati ni za tu svoju plaćicu.

Bravo, gospođo, samo nastavite pravdati premlaćivanja hrvatskih građana... - stoji u odgovoru.

VIDEO Atmosfera na Poljudu